رقصة مثيرة بين هيدي كرم ومدربها في «الجيم»: أتمنى أسبوع ممتع «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من النشاط بثتها الفنانة هيدي كرم في نفوس متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بنشرها مقطع فيديو أثناء تواجدها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

هيدي كرم داخل الجيم

وخلال مقطع الفيديو الذي نشرته «هيدي»، ظهرت وهي مرتدية ملابس رياضية، وتمارس إحدى الرقصات التدريبية كنوع من أنواع ممارسة الرياضة.

وأرفقت هيدي كرم الفيديو، برسالة بالإنجليزية وجهتها لمتابعيها، قدمت من خلالها عددًا من النصائح، قائلة: «أتمنى لكل شخص قضاء أسبوع ممتع، اشتغل، عيش، حِب، اضحك، كن ودود».

وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعل الآلاف من متابعيها، إذ جاء من بين التعليقات، «حلو أوي»، «أنتي خطيرة برافو»، «الرقص حلو»، «أنتي احلويتي أوي»، «بحب نشاطك أوي».

«هيدي كرم» تنفعل باكية بسبب معلمة المنصورة

وعادة ما تتفاعل الفنانة عبر حسابها بالعديد من مشكلات وأزمات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر قبل أسابيع خلال دعمها لـ معلمة المنصورة آية يوسف، التي تعرضت لأزمة في الآونة الأخيرة بعدما ظهرت في مقطع فيديو متداول خلال رقصها في رحلة نيلية، ومن ثم تعرضها لأزمات متلاحقة بعد الانتشار الواسع للفيديو، التي انتهت بطلاقها من زوجها وفصلها من عملها وشعورها بالاكتئاب ما دفعها إلى التفكير في الانتحار.

وقالت «هيدي» في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتطبيق «انستجرام»، إن معلمة المنصورة كانت في رحلة نيلية بصحبة أصدقائها، ولم تقم بفعل شيء مخل أو فاضح، معقبة: «الست سمعت شوية مزيكا واتمايلت شوية على المزيكا دمرتوها ضيعتوا مستقبلها».

وقدمت خلال الفيديو رسالة دعم لـ«آية يوسف»، قائلة لها: «أنا بدعمك وبساندك، أنا معرفكيش بس بقولك أنتي معملتيش حاجة غلط»