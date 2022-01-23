4 نصائح لحماية شعرك من التساقط.. احذر تمشيطه في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تساقط الشعر أمر يشكل أزمة كبيرة لدى السيدات والرجال بشكل خاص؛ لأنه من المظاهر الجمالية التي يهتم بها الشخص بشكل فردي، وعادة ما يتعرض العديد من الرجال إلى تساقطه بشكل مستمر، وقد يؤدي إلى حدوث الصلع، لذلك سرعان ما يجرى البحث عن طرق وخطوات للحد من استمرار هذه المشكلة.

أسباب تساقط الشعر لدى الرجال

ووفق ما ذكرت صحيفة times of india الهندية، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى تساقط الشعر عند الرجال، بدءًا من التغيرات الهرمونية إلى الحالات الطبية المختلفة كالشعور بالتوتر أو العوامل الوراثية، كما أنه يحدث الصلع لأسباب أخرى كثيرة، وهي حالة شائعة الحدوث بين الرجال.

وقد يختلف تساقط الشعر من شخص لآخر، فبالنسبة لبعض الرجال، يمكن أن يكون تدريجيًا، بينما قد يعاني آخرون من تساقطه بشكل مفاجئ، وبقع من الصلع في جميع أنحاء رؤوسهم.

حلول لمنع تساقط الشعر لدى الرجال

1- فيتامينات لتساقط الشعر

الفيتامينات ليست مهمة فقط للصحة العامة، لكنها مفيدة أيضا لشعرك، إذ يعزز فيتامين «أ» الإنتاج الصحي للدهون في فروة الرأس، فيما يحسن فيتامين «هـ» الدورة الدموية في فروة الرأس، لمساعدة بصيلات الشعر في الحفاظ على إنتاجيتها، كما يساعد فيتامين «ب» الشعر في الحفاظ على لونه الصحي.

2- الحصول على نظام غذائي صحي

تناول اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك أو فول الصويا أو البروتينات الأخرى، يعزز صحة الشعر ويساعد بدوره في الحد من تساقط الشعر.

3- تدليك فروة الرأس بالزيوت الأساسية

أولئك الذين يعانون من تساقط الشعر لبعض الوقت يجب أن يدلكوا فروة الرأس ببعض الزيوت العطرية المخصصة لصحة الشعر لبضع دقائق؛ إذ تساعد على بقاء بصيلات شعرك نشطة.

4- تجنب تمشيط الشعر المبلل

عندما يبلل الشعر يكون في أضعف حالاته، لذلك تجنب تمشيط في هذه الحالة بالفرشاة؛ لأن فرص تساقطه تزداد، لكن إذا كان لا بد من ذلك فاستخدم مشطا واسع الأسنان.