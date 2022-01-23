فوائد القهوة للبشرة.. تعالج حب الشباب وتكافح الشيخوخة

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة من المشروبات الأساسية في الصباح الباكر للكثير من الأشخاص؛ إذ لا يمكن أن يبدأ اليوم بالنسبة لهم إلا بعد احتساء فنجانا منها، وبعيدا عن فوائدها التي لا تعد، فإن تأثيرها على نضارة وجمال البشرة يفوق التوقعات؛ إذ تستعمل مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرى، للحصول على النتيجة المطلوبة، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي فوائد القهوة للبشرة وفقا للموقع الطبي «healthline».

فوائد القهوة لنضارة وجمال البشرة

علاج حب الشباب

حب الشباب من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الغالبية العظمى، لكن الاستخدام المنتظم لمقشر القهوة يعمل على التقليل من ظهورها، وإزالة البقع الناتجة عن البثور، كل ما عليك فعله خلط القليل من القهوة بزيت الزيتون وعمل تدليك للبشرة بحركات دائرية، وتركه بضع دقائق، ثم تُشطف البشرة بالماء الفاتر.

علاج الهالات السوداء

الهالات السوداء أسفل العينين مشكلة يصعب حلها، لكن القهوة تفي بالغرض لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، كل ما عليك فعله مزج ملعقة من القهوة وزيت الزيتون والقليل من الماء، ووضع الخليط أسفل العينين دون فركه حتى لا يتأذى الجلد، ويترك الخليط لمدة 10 دقائق، ثم يشطف بالماء الفاتر.

مكافحة الشيخوخة

تعمل القهوة على مكافحة الشيخوخة وتأخير ظهور الخطوط الدقيقة، ويمكن تحقيق ذلك بشرب كوب واحد من القهوة بشكل يومي.

الوقاية من سرطان الجلد

القهوة غنية بفيتامين ب3، الذي يعمل كواقي قوي وفعال لحماية البشرة من سرطان الجلد، لذلك يصنح بماسك القهوة بعد قضاء يوم مشمس في الخارج، لإبطال تأثير الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تقليل التهابات البشرة

في كثير من الأحيان تحدث التهابات للبشرة، وبسبب خصائص القهوة الغنية بالفيتامينات والمعادن، تعمل كمهدئ طبيعي يمكن اللجوء إليه في حالة حدوث التهابات.

خبيرة تجميل توضح فوائد القهوة

من جهتها، قالت خبيرة التجميل، ريهام جهاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القهوة لها العديد من الفوائد على البشرة لاحتوائها على الكافيين، لكن يجب استخدامها بحذر، سواء كانت على هيئة ماسكات للبشرة أو تناولها في صورة مشروب.

توضح «ريهام» طريقة عمل الماسك بأبسط طريقة، وهي: بعد شرب فنجان القهوة الاحتفاظ بـ«التفل»، ووضعه على البشرة واليدين، وعمل «صنفرة» في شكل حركات دائرية وتركها لمدة 10 دقائق، ثم غسلها بالماء الفاتر، وفي حالة الاستيقاظ بانتفاخات في العينين يمكن اللجوء لماسك القهوة من خلال وضعها أسفل العين لمدة 10 دقائق دون الفرك.