مخاطر تناول الزنجبيل مع بعض الأدوية.. يسبب سيولة الدم وحصوات على المرارة

القاهرة - سمر حسين - صحة

اشتهر الزنجبيل بفوائد عديدة، منها خفض ضغط الدم، والتهابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الجهاز الهضمي، خصوصا للحوامل، بالإضافة إلى دوره في الحد من تفاقم الأورام السرطانية، ويمكنك استخدامه يوميا في الطعام، لكن بجرعات مناسبة؛ إذ أن الزيادة في تناوله ممكن أن تؤدي الي مشكلات عديدة، مثل حرقان المعدة والإسهال والانتفاخات والغازات.

ويمكن أن يؤكل الزنجبيل نيئا أو مطبوخا أو في شكل شاي، ومع ذلك لا ينبغي استخدامه كبديل للأدوية، أو الإكثار منه أو تناوله مع بعض الأدوية؛ إذ من الممكن أن يؤدي إلى تدهور بعض الحالات المرضية.

يساعد على إنقاص الوزن وقمع الشهية

تناول الزنجبيل يعمل على توليد الحرارة وتقليل الشعور بالجوع، فعندما يدخل الجسم فهو ينتقل عبر الدم، ما يؤدي إلى استقرار نسبة السكر في الدم والدهون، ومستويات الكوليسترول، ويحفز درجة الحموضة في الإنزيمات الهضمية في المعدة، ويساعد أيضا الأمعاء على هضم الطعام غير المهضوم، وفق موقع womenworking.

يؤثر على الأشخاص المصابون باضطرابات الدم

«الهيموفيليا» هي حالة نادرة تمنع الدم من التجلط، وبالرغم من أن جلطات الدم يمكن أن تكون خطيرة في بعض الحالات، إلا أنها مهمة للجسم، ففقدان قدرة الجسم على التجلط يمكن أن يؤدي إلى نزيف مفرط بسبب جرح أو إصابة بسيطة.

يوصى في بعض الأحيان بالزنجبيل للأشخاص لتحسين الدورة الدموية في الجسم، الا أن المصابين بالهيموفيليا قد يعانوا من نزيف حاد، بسبب زيادة الدورة الدموية في الجسم، بل إنه قد يبطل مفعول بعض الأدوية المنقذة للحياة في بعض الأحيان.

يؤثر على أدوية السكري أو يسبب مشكلات ضعط الدم

إذا كنت تأخذ مضادات التخثر أو ضغط الدم أو الأنسولين، فإن «الساليسيلات» الموجودة فيه تعمل على تسييل الدم، وتتداخل مع عملية تخثر الدم، وبالتالي تجعلك أكثر عرضة للنزيف.

ويؤثر الزنجبيل على أدوية السكري أيضا؛ إذ يقلل من مستويات السكر في الدم، فإذا كنت تتناول دواء الأنسولين معه، فقد تنخفض لديك مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه قد يحدث انخفاض ضغط الدم، إذا كنت تتناول أدوية لخفض مستويات ضغط الدم مع تناوله.

استشاري يحذر من تناول الزنجبيل مع بعض الادوية

من جهتها، أوضحت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين لـ«هن»، أن للزنجبيل فوائد صحية عديدة، لكن تناوله بكميات كبيرة قد يؤثر على القلب، ويؤدي إلى عدم انتظام ضرباته، وقد يتفاعل أيضا مع أدوية القلب فتحدث آثار جانبية وخطورة على القلب.

أما بالنسبة للكبد وخصوصا من يعانون من حصوات على المرارة، فالجرعة العالية منه تؤدي إلى انقباض القناة الصفراوية، ما يزيد من الحصوات، وإفراز العصارة الصفراوية، فيسبب مشكلات في المعدة، وتكون النتيجة هو استئصال القناة المرارية، بالإضافة إلى أنه يسبب انخفاض سكر الدم لو جرى تناوله بكميات كبيرة، ويخفض أيضا من ضغط الدم.

يحتوي الزنجبيل على مادة «الساليسيلات» الموجودة في الأسبرين، التي تمنع تجلط الدم، ويتفاعل مع أدوية القلب والأدوية التي تساعد على سيولة الدم، ومع الأعشاب مثل مخلب الشيطان والشاي الأخضر، ما يسبب مشكلات كبيرة.