للحامل.. 6 طرق للتخلص من الغثيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الغثيان مشكلة صحية تعاني منها العديد من النساء الحوامل، لتبحثن أغلبهن عن طرق للتخلص من هذا الغثيان، فتظهر الأبحاث أن حوالي 80 بالمائة من النساء الحوامل يعانين منه، وفق ما ذكر موقع health.kompas.

ويظهر الغثيان عند النساء الحوامل عادة في الصباح، فتعرف هذه المشكلة الصحية بغثيان الصباح، ووفقًا لما ورد في مايو كلينيك، تأتي أسباب الغثيان عند النساء الحوامل عمومًا من التغيرات في هرمونات الحمل مثل هرمون الاستروجين والبروجسترون وغيرهما.

على الرغم من أنها غالبًا ما تكون غير مريحة للنساء الحوامل، إلا أن هذه الحالة يمكن أن تكون علامة جيدة أثناء الحمل، فتظهر الأبحاث أن النساء الحوامل اللواتي يعانين من الغثيان في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لديهن مخاطر أقل للإجهاض، مقارنة بالنساء اللواتي لا يعانين من أعراض مماثلة.

غالبًا ما يترك الغثيان عند النساء الحوامل شعورًا بعدم الراحة مثل الشعور بالتوعك والضعف وانعدام الشهية، ومع ذلك، لا تحتاج النساء الحوامل إلى القلق كثيرًا عند تعرضهن لهذه الحالة غير المريحة.

فيما يلي بعض الطرق للتخلص من الغثيان عند النساء الحوامل والتي يمكن تجربتها:

-الراحة الكافية

النساء الحوامل بحاجة إلى راحة كافية، والسبب هو أن التعب يمكن أن يجعل أعراض الغثيان أثناء الحمل أسوأ.

- تلبية احتياجات السوائل

حالة الغثيان أثناء الحمل لا تسمح للمرأة أن تأكل أو تشرب بشكل مريح، ومع ذلك، فإن التغلب على الغثيان أثناء الحمل يحتاج أيضًا إلى الموازنة مع تناول كمية كافية من الشرب.

يجب التأكد من أن المرأة الحامل تستهلك كميات صغيرة من السوائل ولكن في كثير من الأحيان لتقليل الغثيان أثناء الحمل، إذا وجدت صعوبة في شرب الماء، فحاولي تناول الفاكهة التي تحتوي على الكثير من الماء، مثل البطيخ والبطيخ والكمثرى والتفاح، إذا لزم الأمر يمكن شرب عصيرًا خاليًا من السكر.

-تناولي حصص صغيرة

تأكدي من أن المعدة ليست فارغة، وحاولي تناول أجزاء صغيرة خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، الأطعمة اللذيذة وذات الملمس المقرمش عادة ما تكون أسهل في التحمل من الأطعمة الحلوة أو الحارة، بالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية تسبب الأطعمة الباردة في حدوث الغثيان مقارنة بالأطعمة الساخنة أو الدافئة.

-استهلاك الزنجبيل

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الزنجبيل يمكن أن يخفف من الغثيان عند النساء الحوامل، فيمكن للنساء اللواتي يتطلعن إلى علاج الغثيان بشكل طبيعي أثناء الحمل محاولة شرب أو تناول مستحضرات تحتوي على الزنجبيل.

-تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين B6

ثبت أن تناول فيتامين B6 فعال في الحد من الغثيان والقيء أثناء الحمل، ومع ذلك ، فإن تناول مكمل الفيتامينات هذا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل النعاس وجفاف الفم والصداع وآلام المعدة، ولتقليل الآثار الجانبية لمكملات فيتامين ب 6 ، يمكن للمرأة الحامل تناول مصادر طبيعية لفيتامين ب 6 مثل الدجاج والأسماك والمكسرات والموز والحليب والحبوب.

-العلاج بالضغط

العلاج بالضغط هو أسلوب للضغط أو التدليك على عدد من النقاط المحددة في الجسم، فتشير الأبحاث إلى أن العلاج بالابر فعال بما يكفي لتخفيف الغثيان عند النساء الحوامل.