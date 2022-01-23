وصفات مختلفة لإعداد الذرة داخل المنزل.. «شتوية وبان كيك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال فصل الشتاء، يحرص الكثيرون على تناول المواد الغذائية التي تساعد على الشعور بالدفء، والحصول على طاقة عالية للتصدي للشعور بالطقس البارد، وتعد الذرة واحدة من الأطعمة سهلة الإعداد بمختلف الطرق داخل المنزل، فضلا عن سهولة إضافتها إلى العديد من الأكلات الأخرى، التي نقدم عددا منها، خلال السطور التالية، حسب وصفات الشيف غادة جميل ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

الذرة الشتوية

- المقادير

ذرة مقطعة حلقات مشوية

زبدة

كزبرة خضراء

ملح

ليمون

- طريقة تحضير الذرة الشتوية

يشوح ثوم في زبدة ثم يضاف عصير ليمون

ثم تضاف الذرة المشوية والكزبرة وتقلب حتى تتجانس المكونات

شوربة الذرة

- مقادير شوربة الذرة صدور دجاج

ذرة

بطاطس

كريمة

زبدة

بصل

مرقة

دقيق

- طريقة تحضير شوربة الذرة

ضعي الزبدة في حلة على النار ومعها قطع الدجاج الصغيرة والبطاطس المقطعة شرائح رفيعة والبصل والمرقة.

ضيفي الماء واتركيها لتغلي.

ثم اضيفي الذرة الصفراء والكريمة اللباني.

اتركيها لتغلي مرة أخرى ثم استخدمي خلاط كهربائي لفرم مكونات الشوربة، اتركي فيها قليل من الذرة الصفراء غير المفرومة جيدا وقدميها ساخنة.

أكواب الذرة والجبنة

- مقادير أكواب الذرة والجبنة

بطاطس

ذرة صفراء

بسلة

مشروم

زيتون

جزر

بقدونس

فلفل ألوان

بيض

بيكنج بودر

جبنة مبشورة

ملح

فلفل

بقسماط

- طريقة تحضير أكواب الذرة والجبنة

اسلقي البطاطس واهرسيها جيدا باستخدام خلاط كهربائي، بعد إضافة البقدونس المفروم وملح وفلفل واعشاب وبيض وبيكنج بودر، حتى تصبح عجينة سائلة.

بطني أكواب الكب كيك المدهونة بالزيت بالبقسماط.

ضعي في الأكواب خليط البطاطس باستخدام كيس حلواني.

ضعي البسلة الخضراء والذرة الصفراء والزيتون الأخضر والأسود ومشروم وادهني الوجه بالزيت باستخدام فرشاة.

ادخليها فرن ساخن حتى يحمر الوجه ثم قدميها.

بان كيك الذرة

- مقادير بان كيك الذرة

3 كوب دقيق ذرة أصفر

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

لبن للعجن

كوب زيت

رشة ملح

التقديم عسل نحل

جبنة بيضاء

- طريقة تحضير بان كيك الذرة

اخلطى مقادير البان كيك حتى تحصلى على قوام سائل مناسب

إتركى الخليط ليتخمر

ادهني طاسة بالقليل من الزيت وصبي من الخليط بمقدار مناسب

اقلبي البان كيك على الوجة الآخر وقدميها مع العسل والجبنة