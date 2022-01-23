علي جمعة عن عدم توريث المرأة: «ربنا هينتقم من اللي بيعمل كده دنيا وآخرة»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على ترك الزوج منزله دون أي مصدر رزق لزوجته وأبنائه، قائلا: «تعدي على حدود الله.. وهذا لن يفلح في الدنيا ولا في الآخرة»، مشيرا إلى أن «الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول خياركم خياركم لأهله، ولم يثبت عنه أنه تجاوز في حق زوجة من زوجاته مطلقا، رغم أنه استمر في الزواج لمدة 40 سنة ولم يفعل هذا مع أي منهن، ولا واحدة من زوجات الرسول اشتكت منه».

حديث «النساء ناقصات عقل ودين» ليس قدحا في المرأة

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن حديث «النساء ناقصات عقل ودين»، لابد أن يقرأ في سياقه، ولا يكون ذريعة في التمادى على المرأة وتشويه الدين الإسلامي، نافيا أن يكون قدحا في المرأة، موضحا: «الحديث يقصد أن المرأة ناقصة في الدين؛ كونها لا تصلي وهي حائض أو نفساء، والعقل بسبب التكليف»، مشددا على ضرورة امتلاك مفاتيح تفسير النصوص حتى لا يشوه الدين أو تظلم النساء.

ظلم المرأة جاء بسبب ثقافة سائدة

وعن عدم توريث النساء، قال مفتي الديار المصرية السابق، إنها من موجبات دخول جنهم، متابعا: «وربنا هينتقم من اللي بيعمل كدا في الدنيا قبل الآخرة، وعلى المرأة أن تطالب بحقوقها، وعلى الرجال الحفاظ على حقوق النساء.. الظلم جاء بسبب ثقافة سائدة».

وأكد الدكتور علي جمعة، أن الله عز وجل أرشدنا إلى خصائص ووظائف كلا من الرجل والمرأة، وجعل لهما مراكز قانونية لا يمكن تجاوزها، حتى لا يختل النظام البشري، مشيرا إلى أن الخطأ وارد من الاثنين، ولذلك جعل التوبة والاستغفار وعدم الرجوع إلى المعصية أو مخالفة أمر الله، منوها إلى أن «الإنسان خلق ضعيفا، والمنقصة الحقيقية أنك تكابر».