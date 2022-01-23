الامارات | السعودية: الثلوج تغطي 6 مدن في شمال البلاد .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الثلوج تغطي 6 مدن في شمال البلاد .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد المملكة العربية السعودية منذ يوم الجمعة انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، حيث غطت الثلوج 6 مدن في شمال البلاد.

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم مركز الأرصاد الجوية في المملكة إن "السعودية ستشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى. ومن المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى 3 درجات تحت الصفر".

وسجلت طريف، الجمعة الماضي 3 درجات تحت الصفر، ومدينة القريات درجتين تحت الصفر، وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا يظهر فيها تساقط الثلوج تغطي الطرقات.

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