حقائق مرتبطة بمواليد برج الدلو في شهر ميلادهم.. «بيحب الحرية ويميل للعزلة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من 19 يناير حتى 18 فبراير هي فترة مواليد برج الدلو، وفي الوقت الذي يستعد فيه مواليد هذا البرج بالاحتفال بأعياد ميلادهم، إلا أن الكثيرين على اهتمام بمتابعة الحالة الفلكية الخاصة بهم، ويرغبون في معرفة حقائق مرتبطة ببرجهم الفلكي.

وفي حديث مع «هن» عرضت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، بعض المعلومات والحقائق المرتبطة بمواليد برج الدلو.

وصفة في كلمة

متميز

الحب عند مواليد الدلو

عادة ما يرغب مواليد برج الدلو في علاقة عاطفية تتسم بالصداقة والراحة، فهي الأساس بالنسبة لهم، فإذا لم يجدوها في العلاقة فمن الأغلب يفضلون الانفصال نهائيًا.

في الاكتئاب الموسمي

في الفترة التي نمر خلالها بما يعرف بالاكتئاب الموسمي، وهي فترة تغيير الفصول، يرغب مواليد برج الدلو في العزلة التي تساعدهم في الخروج من الحالة النفسية السيئة.

اللون اللي بيحبه

يعتبر لون التراكوز هو اللون المفضل لمواليد برج الدلو.

لو وقع في مشكلة

يتسم مواليد برج الدلو بالذكاء وسرعة البديهة في حل المشاكل الخاصة بهم، كما أنهم ينظرون إلى الإمام، ورغم ذلك إلا أنه يقع في الخطأ أكثر من مرة.

لو غضبان

عادة ما يفضل مواليد برج الدلو السيطرة على أعصابه حين يتعرض لموقف مزعج يثير غضبه أو عصبيته.

هيسامح؟

يتسم أصحاب برج الدلو بالتسامح الشديد إذا اعتذر المسيء عن خطئه.

هيخون مراته؟

يعشق رجل الدلو الحرية، وهي الصفة التي يحتاجها من شريكة حياته، فإذا وجدها معها فلن يفكر في خيانتها، لكن إذ شعر بالقيود ربما يبحث عن امرأة أخرى.

تعامله مع أبنائه

رجل الدلو يتسم بالحنية مع أولاده، كما أنه يتعامل مع الجميع بمساواة ويحرص على تعليمهم الحرية والاستقلالية.

كيف تتعامل مع أبنائها؟

أما امرأة الدلو فهي محبة للعائلة والحياة الاجتماعية، وتعمل على الجمع بين وظيفتها وحياتها الأسرية، ولا تستطيع الاستغناء عن عملها إلا بإرادتها.