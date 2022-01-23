أبراج فلكية سريعة في اتخاذ القرارات.. بيندموا بعد كدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التردد من أسوء الصفات التي قد يتحلى بها أي شخص، وفي المقابل سرعة اتخاذ القرار توقع الشخص في المتاعب في كثير من الأحيان، فطالما كان التأني أمر مهم يُجنب صاحبه من الندم فيما بعد، ولذلك توضح «هن» خلال التقرير التالي أبرز الأبراج الفلكية الشهيرة بالاندفاع في اتخاذ القرارات وفقا للموقع الأمريكي «bustle».

أبراج فلكية شهيرة باتخاذ القرارات السريعة

برج الجوزاء

الجوزاء من الأبراج الهوائية، وحينما يتخذون القرارات يظلوا في سراع مستمر، وينتهي بهم المطاف اتخاذ القرار بشكل سريع دون التفكير الجيد، حتى يتخلصوا من الصراع الناشئ بداخلهم، وهذا السبب وراء الرمز لبرج الجوزاء بصورة شخصيتين.

برج العذراء

العذراء من الأبراج الترابية التي تتميز بالهدوء، ومع ذلك لا يفكرون مليا فيما يتعلق بأخذ القرارات خاصة المصيرية منها، فهو من أكثر الأبراج الفلكية المتخذة للقرارات بشكل سريع ويندم كثيرا مع مرور الوقت لكن بعد فوات الآوان.

برج الميزان

الميزان من الأبراج الهوائية، الشهيرة بترددها المبالغ فيها، لكنهم فيما يتعلق باتخاذ القرارات لا يفكرون نهائيا، وهذا سبب وقوعهم في الكثير من المشكلات، لذلك ينصح خبراء الفلك مواليد برج الميزان بالتأني قبل الإقدام على أي خطوة مهمة ومصيرية في حياتهم سواء على الصعيد الشخصي أو العملي.

أبراج فلكية سريعة في اتخاذ القرارات

برج الحوت

الحوت من الأبراج المائية الرومانسية، وتتحكم مشاعرهم كثيرا فيما يتعلق باتخاذ القرارات، لذلك في كثير من الأحيان يتخذوا القرار بناء على عاطفتهم، ويوقعهم هذا الأمر في العديد من المشكلات خاصة على الصعيد العملي.

لذلك ينصح خبراء الفلك مواليد برج الحوت التحلي بالصبر والتأني، والابتعاد عن العجلة المفرطة التي توقعهم في العديد من المشكلات خاصة فيما يتعلق بالقرارات المصيرية.