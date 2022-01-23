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الامارات | قرود قرية هندية تقتل أكثر من 200 كلب انتقاماً لمقتل قرد رضيع

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرود قرية هندية تقتل أكثر من 200 كلب انتقاماً لمقتل قرد رضيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مارست مجموعة من القرود في بلدة هندية عملية انتقامية ضد 250 كلبا الشهر الماضي، بإلقائها من ‏فوق مباني شاهقة.‏
وأخبر السكان المحليون في لافول، وهي بلدة يسكنها 5000 شخص على بعد حوالي 300 ميل شرق مومباي، أن القرود بدأت في الانتقام الشهر الماضي، بعد أن قتلت مجموعة من الكلاب قردا رضيعا، بحسب قناة "نيوز 18" الهندية.
وأفاد السكان أنه منذ حادث مقتل القرد الرضيع، قامت القرود بخطف الكلاب بمجرد رؤيتها، وتجرها إلى قمم الأشجار والمباني الشاهقة من أجل إلقائها من فوق.
وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن كل الكلاب تقريبا في بلدة لافول قُتلت في عملية التصفية الخاصة بالقرود.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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