الامارات | صورة من السماء لقرية إيطالية على شكل رجل غريب تثير الدهشة!.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من السماء لقرية إيطالية على شكل رجل غريب تثير الدهشة!.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقط المصور الإيطالي أندري بيري، مشهدا رائعا لبلدة تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل.

وصور بيري، البلدة الصغيرة الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.

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