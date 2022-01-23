4 أعشاب سحرية لمواجهة كورونا.. زهيدة الثمن وهتقوي المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ذعر كبير يعيش فيه البعض خلال الآونة الأخيرة بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، إذ يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول المواد الغذائية الصحية التي تساعد على تقوية الصحة الجسدية، فضلًا عن المشروبات الدافئة للرفع من مناعة الجسم ضد الانتشار السريع لفيروس كورونا ومتحوراته.

أعشاب تساعد على رفع مناعة الجسم

ووفق ما عرض موقع healthline العالمي المعني بالصحة، هناك مجموعة من الأعشاب التي تساهم في رفع مناعة الجسم بشكل فعال، والتي يمكن الحصول عليها في متناول الأيدي بأسعار زهيدة فضلًا عن تواجدها بمختلف الأسواق.

وتتمثل تلك الأعشاب في:

1- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على عدد من الزيوت الطبيعية التي تساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بالعدوى البكتيرية المختلفة، فضلًا عن تقوية الجهاز المناعي، خاصة ضد الإصابة بأمراض السرطان والقلب وكذلك حدوث الالتهابات.

كما أن هناك أيضًا بعض الأدلة على أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تحسين وظائف المخ بشكل مباشر.

2- بذور الشيا

تعد بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الصحية الأخرى، يمكن دمج بذور الشيا مع كل شيء تقريبًا، ويمكن لتناول معلقة واحدة من بذور الشيا مناعتك وتزود جسمك بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها.

3- الكركم

الكركم عشب قوي يحتوي على أكثر من 300 مادة مغذية بما في ذلك «بيتا كاروتين» و«حمض الأسكوربيك»، و«فيتامين ج» وعناصر الكالسيوم، والفلافونويد، والألياف والحديد والنياسين والبوتاسيوم والزنك وغيرها.

والكركم في شكله الخام مليء بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك التأثيرات المعدلة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، حيث أفادت الدراسات التي أجريت على الكركمين والمكونات النشطة بيولوجيًا الأخرى في الكركم أن لها آثارًا مفيدة في حالات مرضية مختلفة.

4- القرفة

إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي أمر له العديد من الفوائد الصحية، فمن بين مكوناتها مادة «سينمالدهيد» التي تساعد في محاربة الأنواع المختلفة من العدوى، فضلًا عن علاجها بشكل فعال لالتهابات الجهاز التنفسي التي تسببها الفطريات.

وتوصي الدكتورة دينا طه، خبيرة التغذية، خلال تصريحاتها لـ«هن»، بضرورة تناول تلك الأعشاب وغيرها من المواد العشبية الأخرى، كالينسون والنعناع، وحبة البركة، لضرورة ضمان تقوية الجهاز المناعي والحصول على مواد مختلفة من مضادات الأكسدة، لمساعدة الجسم على مواجهة انتشار الفيروس اللعين، وتقوية آلية عمل الجهاز التنفسي.