5 معتقدات خاطئة حول الصلع عند الرجال.. «مامتك السبب وارتداء القبعة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عادة ما يمثل الصلع مشكلة مزعجة للرجال، خاصة إذ لم يتقبل الأمر، ويتجه البعض إلى عمليات زرع الشعر، ويرى آخرون أن عادات وأسباب محددة وراء مشكلة الصلع، لكن الأمر في حقيقته لا يبدو كذلك، خاصة إذ توجد بعض الخرافات التي يتناقلها الكثيرون حول الصلع لدى الرجال.

وعرضت صحيفة «إكسبريس» البريطانية بعض الخرافات المتداولة حول الصلع عند الرجال.

الأم هي السبب

الصلع الجيني الذي يحدث يكون بسبب الكروموسوم X، وهو الكروموسوم الأنثوي، لذلك يعتقد البعض أن الأم هي السبب وراء الصلع الوراثي عند الرجال، لكن ذلك اعتقاد خاطئ، إذ أن الخبراء أوضحوا أن السمة الجينية المسببة للصلع تنتقل من أي من جانبي الأسرة، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون يوجد نمط عائلي يمكن الرجوع إليه على الإطلاق.

الإجهاد

رغم أنه يوجد نسبة صغيرة جدًا حول أن الإجهاد والتوتر يزيد من نسبة تساقط الشعر، لكن هذا الأمر يعتبر مؤقت وليس طويل الأمد، كما أن الأمر إذ تعلق بالصلع الوراثي أو الهرموني، فمعنى ذلك أن الإجهاد ليس له علاقة بالصلع.

كما أظهرت بعض الدراسات أن هرمونات التوتر الشديدة يمكن أن تؤدي إلى توقف مؤقت في دورة نمو الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر لفترة معينة من الوقت، ومع ذلك، لا يمكن أن يتسبب التوتر في تساقط الشعر على الفور.

أشعة الشمس

«التعرض المفرط لأشعة الشمس يؤدي لتساقط الشعر» فهي أيضًا مقولة من الاعتقادات الخاطئة، ورغم صحتها إلى بعض الشيء لكن يعتبر تأثيرها أيضًا ضئيل على تساقط الشعر، فالتعرض المفرط لأشعة الشمس يؤدي لأضرار خاصة إذ كنت لا تستخدم كريم الشمس، لكن هذا ليس معناه أنه السبب الرئيسي في الصلع.

ارتداء القبعات

يمكن لارتداء القبعات بكثرة التسبب في مشاكل خاصة بالشعر منها التساقط أو تقشيره، خاصة إذ تم ارتدائها بإحكام شديد، لكن لا يوجد ما يثبت أن ارتداء القبعات تسبب تساقط الشعر والصلع.

غسل الشعر بانتظام

تساقط الشعر أثناء الغسيل والتجفيف أمر طبيعي تمامًا، لكن ذلك لن يسبب ضرر حقيقي إلا إذا تضررت خصل الشعر بالفعل بسبب المواد الكيميائية أو أي شيء آخر يزيد الضغط على البصيلات.