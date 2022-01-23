منها القرفة والعسل.. مشروبات تخلصك من السموم وتساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أهم جزء في نظام فقدان الوزن هو فهم ما يناسبك، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة أو أسلوبك في إنقاص الوزن، فقط إذا اتبعت الطريقة الصحيحة ستنجح في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة من جسمك.

لطالما اعتبر الماء خيارًا جيدًا لفقدان الوزن، يصبح الماء إلى جانب المكونات الطبيعية مشروبًا رائعًا ليس فقط مغذيًا ولكن يمكن أيضًا أن يكون له تأثير هائل على الدهون الزائدة الموجودة في الجسم، يشار إليها عادة باسم مشروبات التخلص من السموم، وفقا لموقع timesofindia.

فيما يلي ثلاثة مشروبات رائعة للتخلص من السموم يمكن أن تكون فعالة في إنقاص الوزن:

مشروب القرفة والعسل

لا أحد يعرف الفوائد التي يقدمها هذان النوعان من الأطعمة الرائعة، في حين أن القرفة مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات، فإن العسل هو مصدر قوة مضادات الأكسدة.

يقلل هذا المشروب من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعالج التهابات الجلد، ويقلل من الالتهابات إلى جانب الإسراع في إنقاص الوزن.

مشروب الليمون والزنجبيل

فوائد الليمون والزنجبيل عديدة، من أجل تحضير مشروب التخلص من السموم بالليمون والزنجبيل، يحتاج المرء إلى إضافة نصف عصير ليمون و 2 قطعة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء الفاتر.

يعتبر الخبراء أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب، بكميات طبيعية، من شأنه أن يطرد السموم من الجسم بشكل فعال، وفقًا للدراسات البحثية، يقلل الزنجبيل من الجوع والليمون مصدر غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، يعزز هذا المشروب المناعة إلى حد كبير.

مشروب خيار بالنعناع

مشروب عجيب آخر ليس مغذيًا فحسب، بل له أيضًا مذاق رائع، لا يمكن أن يخطئ الخيار الغني بالمياه والنعناع الغني بالمغذيات عند وضعهما معًا، لتحضير هذا المشروب، يمكن إضافة بضع شرائح من الخيار وأوراق النعناع المفرومة إلى زجاجة واحدة من الماء، يمكن استهلاكه يوميًا.

يساعد مشروب الخيار والنعناع في إنقاص الوزن ويوفر أيضًا عددًا لا يحصى من الفوائد الأخرى مثل خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان، هذا أيضًا مصدر غني بمضادات الأكسدة.