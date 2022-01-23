توقعات الأبراج وحظك اليوم 23-1: تحذير لهذا البرج.. وأزمة مالية تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً: احذر من عطائك الزائد لشريك حياتك، حتى لا يعتبره حق مكتسب.

مهنيًا: تريد إجراء تغيير في حياتك المهنية، لذلك فكر قليلا.

مالياً: سيزعم بعض الأشخاص أنك تمتلك الكثير من الأموال، لا تنزعج.

- برج الثور

عاطفيا : لا تهتم بالرومانسية ولا تسعي إلى خوض تجارب عاطفية جديدة هذه الفترة.

مهنيًا: تستطيع أن تتجاوز الضغوطات بسهولة في عملك.

مالياً: عليك الحذر من الإنفاق بكثرة اليوم.

-برج الجوزاء

عاطفياً : تشعر بالسعادة مع شريك حياتك، وتحاول تجمع أفراد عائلتك.

مهنيًا: تتلقى معلومات كثيرة اليوم، احذر الأخبار الزائفة واستخدام الأنترنت للتأكد.

ماديًا: ترغب في تغير ديكورات غرفة نومك، ولكن قد لايكون المال متاحا لتحقيق ذلك.

-برج السرطان

عاطفياً : ينهار التواصل الجيد الذي أجريته مع شريك حياتك، خلال الفترة الماضية.

مهنيًا: تعاني من مشاكل في العمل، حافظ على هدوئك واسترح قليلا.

مادلياً: فكر في فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

-برج الأسد

عاطفياً : أنظر إلى مشاكلك مع شريك حياتك بطريقة موضوعية لمحاولة الخروج منها.

مهنيًا: تحلى بالصبر في عملك، وحافظ على تركيزك قدر الإمكان.

ماديًا: تشعر بضائقة مالية أنت وأفراد أسرتك، وحاول التفكير بهدوء لحل هذه الأزمة.

-برج العذراء

عاطفياً : إذا كنت عازبا قريبا سوف تدخل علاقة حب جديد، أما إذا كنت مرتبطا فإن العلاقة العاطفية بينك وبين حبيبك سوف تطور بسرعة فائقة.

مهنيًا: تشعر بالإرهاق والتعب، فربما يكون لقيود ومتطلبات حياتك المهنية تأثير كبير على عقلك، لكن لا تقلق هذه المشاعر ستمر.

ماديًا: لديك رغبة في اختراع أشياء جديدة، للخروج من أزمتك المالية.

-برج الميزان

عاطفياً : تقرر الخروج مع شريك حياتك، استمتع بيومك.

مهنيًا: يلاحظ زملاء العمل تغير في الشخصية ولكنهم ما زالوا يعاملونك باحترام.

مالياً: هذا الأسبوع مناسب للتفكير في حياتك الخاصة وأمورك المادية.

-برج العقرب

عاطفياً : اليوم مناسب للتفكير في حياتك الخاصة مع شريك حياتك، لا تتسرع في اتخاذ قرارات هامة.

مهنيًا: يمثل اليوم فرصة جيدة للتخلص مما يحبطك في مجال عملك.

مالياً: ستبذل الجهد اللازم للتعامل مع القيود المادية.

-برج القوس

عاطفياً : تستمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك، وستشعر بالسعادة معه.

مهنيًا: هناك بعض الاحتمال لوجود صراع مهني، دافع عن نفسك بمنطق.

مالياً: القرار الذي تتخذه، سيخفف من مخاوفك المادية.

-برج الجدى

عاطفياً : لا تحاول إرضاء شريكك المغرور، وكن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.

مهنيًا: تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد مع مرور الوقت في عملك.

مالياً: تتحسن الأحوال المادية، وستجد نفسك في وضع آمن أكثر من قبل.

-برج الدلو

عاطفياً : تشعر بقليل من الضيق مع شريك حياتك، وتعيش معه أحداث غير متوقعة.

مهنيًا: تفكر في أن تطلب من مديرك زيادة مالية، أفعل ذلك فالحظ حليفك.

مالياً: تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.

برج الحوت

عاطفياً : تتلقى مكالمات ورسائل إلكترونية من شريك حياتك، ولكن لن تتمكن من الرد عليها جميعا.

مهنيًا: تريد إجراء تغييرات في عملك، ولكن استمع لنصائح مديرك للأستفادة من خبرته.

مالياً: تستطيع السيطرة على أمورك المادية، سوف تتحسن الأحوال قريبا.

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