أسباب الأزمة القلبية وطرق الوقاية منها.. «لو كنت لوحدك خذ نفسا عميقا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأزمات والسكتات القلبية المفاجئة أصبحت ظاهرة شائعة الحدوث، وغير مرتبطة بكبار السن فقط، بل حتى فئة الشباب يعانون من تلك الآفة، ولأن البعض معرض للإصابة بأزمات قلبية مفاجئة دون أن يكون بجوارهم أحد، تقدم «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من النصائح لتفادي حدوث ذلك، وكيفية النجاة منها إذا كان الشخص بمفرده، وفقا للموقع الطبي « healthline».

عوامل تزيد من النوبات القلبية

التدخين

التدخين من أكثر الأسباب التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة، لذلك ينصح الأطباء بالتوقف عن التدخين تماما لمن يعانون من مشاكل في القلب.

الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم يؤدي لارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يؤثر على صحة القلب والتي ينتج عنها حدوث أزمات وسكتات قلبية مفاجئة.

ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية أمر في غاية الأهمية، للمحافظة على الجسم من السمنة المفرطة، والتي ينتج عنها العديد من الآثار السلبية المضرة بصحة وسلامة القلب.

جمال شعبان يوضح نصائح للنجاة من الأزمات القلبية

يقول الدكتور «جمال شعبان» عميد معهد القلب السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ناس كتير ممكن يكونوا لوحدهم عند تعرضهم لنوبة قلبية».

ويوضح «شعبان» أعراض الأزمة القلبية ومن أبرزها الشعور بكحة شديدة، وخفقان متسارع في ضربات القلب بطريقة غير منتظمة، ويبدأ الشخص يشعر بالدوار، ويكون أمامه 10 دقائق فقط قبل أن يفقد الوعي.

نصائح للتعامل مع الأزمات القلبية المفاجئة

ينصح عميد معهد القلب السابق من يتعرض لمثل هذه الأزمة، أن يأخذ نفسًا عميقًا «شهيق»، وبعد ذلك يكح كحة قوية وعميقة، وتكرر تلك العملية كل ثانيتين حتى وصول شخص للمساعدة أو عودة انتظام ضربات القلب مرة أخرى.

النفس العميق يعمل توصيل الأكسجين للرئتين بشكل جيد، وتساعد الكحة في جعل الدم يسري بشكل صحيح، وبالتالي يتمكن المريض الوصول للمستشفى دون أن تدهور الحالة أكثر.