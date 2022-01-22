«الميك أب الكوبي» فيه سم قاتل: احذري من بول الحيوانات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

المكياج ليس وسيلة للجمال الخارجي فقط بالنسبة للمرأة، بل له أهمية كبيرة في تعزيز ثقتها بنفسها والتأثير على نظرتها لنفسها، فتبدأ كل سيدة في البحث عما يناسبها، ولكن العديد من السيدات يقعن في فخ شراء المنتجات المقلدة واستخدامها وذلك لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات الأصلية، لذلك تستعرض «هن» خطورة هذه المنتجات، وطرق الكشف عنها وفق موقع wisermarket.

العديد من المنتجات المقلدة يتم تصنيعها في أماكن غير قانونية، إذ يتم تصنيعها بدون تطبيق لشروط النظافة والمكونات ودرجات الحرارة، بالإضافة إلى طرق التخزين غير الآمنة وغيرها من الشروط التي لا تطبق، فالمقلدون ليس هدفهم تصنيع منتج آمن وعالي الجودة، لكنهم يسعون لتصنيع منتج يعتبرونه منتجا أصليًا بسعر رخيص، إذ لا تلتزم باللوائح، ولا تخضع لفحوصات السلامة، لا تكون في جودة وأمان المنتجات الأصلية، وقد تحتوي على مواد كيميائية سيئة وأحيانا تكون خطرة، مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الألومنيوم والبكتيريا الخطرة، مثل بكتيريا الإشريكية القولونية، وبراز وبول الحيوانات، فبالتالي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة.

طريقة الكشف عن المنتجات المزيفة

منتجات المكياج المقلدة منخفضة الجودة سهل الكشف إذا ما كانت أصلية أم لا، ولكن المقلدين أصبحوا أفضل في تصنيع منتجات مقلدة تشبه المنتجات الحقيقية، حتى أنه يكاد يكون من المستحيل اكتشاف المنتج المزيف، وخصوصا عند التسوق عبر الإنترنت، من الصعب معرفة ما هو المزيف وما هو حقيقي، حيث يعلن البائعون عن منتجات مقلدة على أنها حقيقة.

وبالرغم من ذلك يمكنك معرفة المنتج المزيف من خلال السعر حيث يكون أقل بكثير، أو تنبعث منه رائحة مختلفة كرائحة مواد كيميائية أو رائحة كريهة، أو يباع المنتج بواسطة بائع غير مصرح به، ويمكنك أيضا التحقق من معلومات المنتج، فالمنتجات المقلدة غالبا ما تكون الأرقام التسلسلية غير موجودة، وإذا كانت موجودة فقد لا تتطابق الأرقام الموجودة على المنتج مع الأرقام الموجودة على العبوة من الخارج.

طبيبة أمراض جلدية تحذر من المكياج المقلد

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بكلية طب بنها، إن المكياج المقلد يضر بالبشرة بدرجة كبيرة، وذلك لأنه يحتوي على مواد زيتية تسد المسام مما يؤدي إلى تكوين البثور السوداء وبالتالي يظهر حب الشباب، وعادة يكون من نوع المعاند للعلاج، بالإضافة إلى أنها تحتوي علي مواد تثير حساسية في الجلد عند نسبية كبيرة من السيدات، وتحتوي أيضا على معادن ثقيلة مثل الزئبق ومادة «الفورمالديهايد» والتي يمكن أن يؤدي امتصاصها عن طريق الجلد إلى سميه في الجسم.