منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بعشاء رومانسي على ضوء الشموع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعبارة «happy birth day» و«love you» في الخلفية بالبالونات الصفراء والحمراء والشموع والإضاءة الخافتة الرومانسية، احتفلت الفنانة «منة عرفة» بعيد ميلاد زوجها الفنان «محمود المهدي»، وشاركت الصور مع متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عبر خاصية «ستوري».

احتفال منة عرفة بعيد ميلاد زوجها

لم تظهر «منة» بشكل واضح خلال الصور ولكن بدت يداها برفقة زوجها، أثناء تناولهم العشاء الرومانسي احتفالا بعيد الميلاد.

أزمة منة عرفة الأخيرة

يذكر أن الفنانة «منة عرفة» تصدرت التريند في الفترات الأخيرة بسبب أزمتها مع الفنان محمد نجاتي، والتي كانت سبب في انفصالها عن زوجها، وعادت إليه مرة أخرى بعد الكشف عن سوء الفهم الذي حدث، وسببه مجموعة من الخطوط الحمراء وضعتها الفنانة لنفسها، وصرحت بها خلال لقائها ببرنامج يقدمه الإعلامي «نزار الفارس»: «أنا لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس ولا بعمل الحاجات دي».

وتابعت خلال اللقاء: «أنا بعمل شغلي كما يجب وأنا بلبس إيه مبلبسش إيه دي حاجة بتاعتي أنا، وعلى فكرة جزء من أسباب رجوعنا لبعض لما شوفنا شماتة الناس قد إيه كانت رهيبة».

تعليقها على زواج غزلان

وسأل الإعلامي نزار الفارس خلال لقائه بالفنانة وزوجها محمود المهدي: «هل باركتي لخطيبك السابق على زواجه»، وكان رد فعل منة عرفة يحمل طابعا من العنف قائلة: «مينفعش تسألني حاجة زي كدة وأنا جوزي قاعد جنبي».

وصرحت خلال اللقاء عن أعداد الأطفال التي ترغب في إنجابهم: «أنا بحس لما أخلف طفل ولحد هقدر أديله 100% من كل تركيزي وطاقتي، بدل ما أقسم الـ100 على 7 أو 8 أطفال».

موعد زفاف منة عرفة ومحمود المهدي

كشف الفنان محمود المهدي عن موعد حفل زفافه على الفنانة «منة عرفة»، وأكد أنه سيكون في بداية العام الجاري وسيقتصر على الأهل والأصدقاء فقط.