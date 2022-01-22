«سارة» من قصار القامة تتحدى الطول والسن.. بين حلم فستان الزفاف وغناء تامر حسني «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب تحدت الكثير من الظروف منها الطول والسن، ولكن تمكنا من الوقوف أمام الصعاب لاستكمال حياتهما دون النظر إلى الأحاديث السلبية التي يستمعون إليها.

من داخل منزل «محمد وسارة»، «الوطن» في بث مباشر، أثناء تجهيز عش الزوجية الذي يجمعهما، رغم فارق الطول حيث جمعتهما قصة حب من مرحلة الطفولة وبالتحديد منذ 20 عامًا، فالزوجة 33 عامًا والزوج 25 عامًا.

قصة حب تتحدى السن وقصر القامة

صعوبات عدة حاولا التعامل معها لاستكمال مشروع زواجهما أبرزها رفض أسرة العريس نظرا لفارق السن والطول، حتى تتأقلم «سارة» من قصار القامة مع حياتها بهذا الشكل، وتجهز منزلها به كرسي طويل يساعدها على التعامل بشكل سلس داخل الشقة.

وأكد الزوج خلال حديثه أنه لا يفرق معه طول أو سن ولكن الأم الإنسانة التي يرتبط بها وتشاركه حياته، يبقى أمامهما صعوبة واحدة، وهي توفير فستان حفل الزفاف الذى يتناسب مع طول «سارة»: «3 شهور بلف على فستان الفرح، لبسي كله بشتريه من محلات الأطفال مش عارفة ممكن أعمل أيه في الفستان».

استجابة هاني البحيري

واستجاب مصمم الأزياء هاني البحيري لطلب «سارة»، وقرر تصميم فستان زفافها، وذلك هدية منه وتقديرا لها، ليتواصل معها تليفونيا ليبلغها بالخبر حتى تكتمل فرحتها.

أمنية أخرى تتمنى «سارة» تحقيقها وهي غناء الفنان تامر حسني في حفل زفافها، «بحبه جدا ونفسي يغني في فرحي، ومش عايزة حاجة أكتر من كده».