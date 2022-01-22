«مش بس فاكهة».. استخدمي اليوسفي في أكلات مختلفة «بط أو مربى أو سلطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اليوسفي من الفواكه الشتوية الشهيرة التي تتمتع بفوائد صحية متعددة بالإضافة لطعمه اللذيذ، لكن هناك وصفات أخرى يمكن تحضيرها بواسطة اليوسفي بخلاف كونه فاكهة، إذ عرضت الشيف أميرة شنب، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» بعض الوصفات التي يمكن تحضيرها من اليوسفي، ويمكن لربات المنازل تحضير هذه الوصفات بسهولة في المنزل.

بط باليوسفي

بط مقطع أربعة

عسل أبيض

لوز محمص

عصير يوسفي

بشر يوسفي

مستكة حب

فلفل أسود

ملح

زبدة

جزر

زعتر طازج

كرفس

فصوص ثوم

نشا

لورا

حبهان

كرات وبصل

قرنفل

عود قرفة

طريقة عمل بط باليوسفي

يشوح البط في سمنة ويتبل بزعتر وقرنفل ومستكة ولورا وحبهان.

تضاف زبدة وكرفس وكرات وثوم وبصل وجزر وبشر يوسفي وعسل أبيض وعيدان قرفة.

يضاف عصير يوسفي وماء مغلي ويغطى حتى تمام النضج.

يرفع البط ويضرب خليط الصوص بالهاند بلندر.

يقدم بالبط ويرش على الوجه الصوص.

سلطة جرجير باليوسفي

4 حزم جرجير

فصوص يوسفي

رمان حبوب

جبنة حلوم

عين جمل

دبس رمان

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

عصير يوسفي

طريقة عمل سلطة جرجير باليوسفي

للدريسينج

يخلط عصير يوسفي ودبس الرمان ويتبل بملح وفلفل وزيت زيتون.

تشوى جبنة حلوم على جريل.

ثم يخلط رمان وعين جمل وجرجير وفصوص يوسفي ثم يضاف الدريسينج للسلطة.

مربى يوسفي

كيلو يوسفي

كيلو سكر

ماء مغلي

جيلاتين بودرة

للتقديم

توست - زبدة

طريقة عمل مربي يوسفي

يزال القشر والبذر من اليوسفي وسكر وقليل من الماء على النار.

يذوب الجيلاتين البودرة في ماء ثم يضاف إلى اليوسفي.

يترك حتى يكتمل النضج تمامًا ثم يرفع ليبرد.

ترفع المربى في برطمانات معقمة وتترك لحين الاستخدام وتقدم باردة بالهنا.