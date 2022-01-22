هذا ما يحدث لجسمك عند النوم بالملابس الدافئة الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يوجد شيء أكثر راحة من البيجامات الشتوية المفضلة التي تمنحنا الدفء في الليالي الباردة، ولكن ما نختار لبسه عند النوم يمكن أن يؤثر في الواقع على نومنا ومظهرنا وحتى صحتنا.

لذا يوضح لكم موقع "brightside"، لماذا لا يجب النوم بملابس النوم الدافئة الشتوية في الشتاء.

1- يؤثر على جودة نومك:

النوم بملابس نوم دافئة جدًا يعني أنك قد تقضي ليلة مضطربة لأن جسمك يحتاج إلى الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة طوال الليل.

والنسيج المثالي لوقت النوم هو القطن، لأنه يسمح لبشرتك بالتنفس ويساعدك على الشعور بالراحة، ويعد الكتان خيارًا رائعًا آخر لمواد ملابس النوم، ولكنه قد لا يكون ناعمًا مثل القطن.

2- قد يسبب لك البثور:

عندما تتعرق أثناء نومك، فقد يؤدي ذلك إلى نوع معين من البثور يعرف باسم حب الشباب، ويمكن أن يتسبب مزيج الحرارة والاحتكاك من ملابس النوم المتعرقة في انسداد المسام، والتي بدورها ستزيد من تهيج الجلد، وقد يساعد اختيار ملابس النوم المصنوعة من قماش الخيزران في منع ظهور حب الشباب، حيث أن هذا النسيج له خصائص مضادة للميكروبات، بالإضافة إلى إنه أكثر نعومة وامتصاصًا من القطن وهذا فقط ما تحتاجه للنوم جيدًا.

3- قد يؤدي إلى حدوث التهابات:

إذا كنت تتعرق في الليل، فستكون لديك فرصة أكبر للإصابة بعدوى جلدية، حيث تنمو البكتيريا بشكل أفضل في الأماكن الرطبة والمظلمة، وعندما تغطى بطبقات من الملابس الدافئة والبطانية، يمكنك في الواقع إنشاء أرض خصبة مثالية للميكروبات.

4- قد يؤثر على الصحة الإنجابية:

أظهرت دراسة أن الرجال الذين لا يرتدون سراويل في الليل قد يحسنون من جودة الحيوانات المنوية لديهم، وعندما تذهب إلى الفراش مرتديًا ملابس داخلية ضيقة أو بيجاما دافئة، فمن المرجح أن تتعرق المنطقة التناسلية، ويمكن أن يؤثر أيضًا على خصوبة المرأة لأن العرق الزائد قد يؤدي إلى الالتهابات والالتهابات.

5-يمنع جسمك من تنظيم درجة حرارته بشكل طبيعي:

إذا كنت شديد الحرارة في السرير، فلن تنخفض درجة حرارتك الأساسية، مما يمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً، ويساعد انخفاض درجة الحرارة في الليل جسمك على التعافي بشكل أفضل ويمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، وإذا كنت تبحث عن ارتداء شيء آخر غير البيجاما القطنية ، فقد يكون الحرير خيارًا جيدًا، حيث إنه منظم حراري طبيعي ويمكن أن يبقيك دافئًا في ليالي الشتاء الباردة بفضل الحرارة التي يتم الاحتفاظ بها بين خيوط الحرير، مما يخلق تأثير العزل.

اقرأ أيضا: