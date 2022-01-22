محمد اسماعيل - القاهرة - نشرة الموضة| ياسمين صبري جذابة بالأحمر.. وهبة مجدي ساحرة

كتبت-أسماء مرسي

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم يوميًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الألبوم التالي:

- هبة مجدي بإطلالة كاجوال:

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، إذ ظهرت بجاكيت قصير باللون الأحمر، ونسقت أسفله توب باللونين الأبيض والأسود.

وحرصت على ترك شعرها منسدلًا على الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

- درة بإطلالة شتوية:

وأطلت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة شتوية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت درة جاكيت قصير باللون السيلفر، ونسقت أسفله بنطلون أبيض، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

ونسقت مع الإطلالة حذاء طويل باللون البني، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

- مي عمر جذابة:

بينما تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة جذابة، شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي بجاكيت كاروهات باللون البني، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون النبيتي، وبنطلون جينز فاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وخواتم، إضافة إلى ساعة يد.

- بسمة:

وظهرت الفنانة بسمة بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان قصير باللون الكاشمير، مزود بحزام عند منطقة الخصر بنفس خامة الفستان.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي مرفوعا لأعلى.

- ياسمين صبري تتألق بالأحمر:

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ناعمة، وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

وظهرت ياسمين بفستان كت باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

أخطاء تفسد إطلالة الرجل الشتوية:

- من الأفضل شراء معطف عالي الجودة لأنك سترتديه طوال الوقت.

- يجب أن تكون لحيتك ذات شكل مثالي لتتناسب مع إطلالتك، لأن اللحية المتضخمة والجافة تفسد إطلالتك.

- شراء القفازات الصوفية أو الجلدية المناسبة التي تغطي يديك بالكامل.

- من الأفضل اختيار الملابس ذات الألوان الداكنة مثل الأسود أو الأزرق الداكن تحت المطر.

- يوصي بشراء الأحذية المناسبة للطقس الشتوي.

- تجنب وضع قميص كبير الحجم داخل البنطلون، لأن هذا يؤدي إلى زيادة تراكم القماش.

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