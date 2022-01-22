هذا ما يفعله تناول أرجل الفراخ.. 10 تأثيرات مذهلة تحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

العديد من الأشخاص يفضلون تناول أرجل الدجاج، لكن هل سألت نفسك يوما عند مدى تأثيرها على جسمك وما لها من فوائد أو أضرار صحية؟، أكد موقع "steemit" أنها غنيّة بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، وذكرها كالتالي:

- تحتوي على نسبة بروتين الكولاجين المهم لنمو الجسم، والحفاظ على صحة الجلد وتقوية العظام.

- تسهم في إنقاص الوزن، لاحتوائها على الكولاجين الذي يساعد على امتصاص الدهون من الجسم.

- تساعد في علاج ضعف المفاصل الروماتيزمية عند كبار السن، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم.

- توفر العديد من المعادن التي يحتاجها الجسم كالفسفور والسلينيوم، الذي يساعد على الحفاظ على الهرمونات المسؤولة عن الغدة الدرقية.

- يسهم البروتين في الأرجل في تجديد أنسجة الجلد والعضلات للإنسان.

- تحسين الجهاز الهضمي؛ نظرا لسهولة بلعها، وبالتالي لا تسبب أي أضرار بالمعدة.

- الحفاظ على صحة الأظافر لاحتوائها على الأحماض الأمينية والكولاجين، وجليكاين وبرولين.

- من الأطعمة الغنية بالجلايتين والزنك والنحاس والكالسيوم، لذا فإن تناولها يساعد في تحسين وتعزيز نظام المناعة.

- تحتوي أيضا على بعض الأحماض مثل حمض "الأرجنتيني" المسهم في موازنة الهرمونات عند الرجال والنساء.

- تعمل على القدرة على تحمل التعب الذي يسببه الإرهاق، والشفاء سريعا بعض العمليات الجراحية.

اقرأ أيضا: