شياكة وجرأة.. أجرأ إطلالات نجمات الفن الأسبوع الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن يوميا على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث صور واختيار أفضل الإطلالات من ناحية التصميم والألوان، ولكن جاءت بعض الإطلالات أجرأ

وفي التقرير نستعرض لكم أجرأ إطلالات هذا الأسبوع لنجمات الفن، حسب ناقد الموضة إيلي حنا، وفق ما نشر عبر حسابه الشخصي بـ " إنستجرام".

سيرين عبد النور:

ارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستان قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وجاء الفستان بتصميم جريء مناسب لشكل جسمها.

منى زكي:

أطلت الفنانة منى زكي فستانا طويلا باللون الأسود، مصنوع من قماش المخمل، تميز قصته الأوف شولدر، وبه فتحة ساقة جريئة، ونسق معه كلاتش وحذاء بكعب عال باللون الفضي.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

هيفاء وهبي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بـ هوت شورت من الجلد باللون الأسود واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

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