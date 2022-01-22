بالتايجر والأحمر الناري.. أبرز إطلالات ياسمين صبري التي خطفت الأضواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

احتفلت أمس الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 34، وتعد ياسمين أيقونة من أيقونات الموضة وخطوط الأزياء في الأونة الأخيرة، نستعرض أبرز إطلالاتها.

- الأحمر الناري

ياسمين صبري عاشقة للون الأحمر ويتضح ذلك في إطلالاتها، حيث اعتمدت فستان باللون الأحمر احتفالا بعيد ميلادها الـ 34، وبنفس اللون في عيد ميلادها العام الماضي أيضا رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبلغ سعر الفستان نحو 29 ألف جنيه مصري.

وارتدت ياسمين فستان منفوش من الشيفون باللون الأحمر أثناء تواجدها في مهرجان ڤينيسيا 2021.

- الأخضر

وتألقت ياسمين أيضا عدة مرات في أكثر من مناسبة بفساتين باللون الأخضر، حيث ظهرت بفستان سك بأكمام طويلة وفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين كوجه إعلاني لـ Cartier.

وبنفس اللون ظهرت أيضا في جلسة تصوير بمجوهرات كاريتر ولكن بقصة مختلفة، فستان سك بصيحة أوف شولدر.

- تايجر

ارتدت ياسمين صبري التايجر في أكثر من إطلالة، أخرها فستان كت فضفاض من الشيفون، وبلوزة من التايجر أيضا في كابينة القيادة لطائرة.

تتميز إطلالة ياسمين صبري بالأناقة والرقي، والإعتماد على الألوان المفعمة بالحياه كالأحمر والاخضر والأصفر والأبيض.

الفساتين تتميز بإبرازها لرشاقتها، وأغلبها قصة سك طويلة.

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