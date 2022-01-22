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أضرار الإكثار من المشروبات الساخنة في فصل الشتاء.. «صعوبة بلع وبحة في الصوت»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أضرار المشروبات الساخنة

مع انخفاض درجات الحرارة يتجه أغلب الناس للإكثار من تناول المشروبات الساخنة، وهذا ما ينصح به أغلب الأطباء وخبراء التغذية، إذ تساعد المشروبات الدافئة في فصل الشتاء على تقوية المناعة والتقليل من الإصابة بنزلات البرد، لكن الإفراط في المشروبات الساخن قد يسبب الكثير من الأضرار على المعدة وغيرها من أعضاء الجسم، وتقدم «هن» أبرزها وفقا للموقع الطبي « verywellhealth».

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أضرار الإكثار من المشروبات الساخنة

أوضحت أحدث الدراسات أن السوائل الساخنة قد تعمل على التهاب بطانة المريء، وهذا يؤدي لتكوين خلايا سرطانية، لذلك ينصح الأطباء بترك المشروب يبرد قليلا قبل الإقدام على تناوله.

وقد يصاب الشخص أيضا بسرطان الفم أولا، لأنه أول مستقبل للمشروب الساخن، وربط العديد من الأطباء بين سرطان المريء وبين الإفراط في تناول المشروبات الساخنة والذي أُطلق عليه «سرطان الخلايا الحرشفية»، فكلما زادت سخونة المشروب زادت فرص الإصابة بالسرطانات.

أعراض الإصابة بسرطان المريء

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صعوبة البلع

من أبرز الأعراض التي تشير للإصابة بسرطان المريء صعوبة البلع، وبنسبة 20% من الأشخاص يشعرون بألم في الصدر.

عسر الهضم

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عسر الهضم والشعور بحموضة المعدن من الأعراض الخطيرة التي تنذر بالإصابة بسرطان المريء، لذلك يجب زيارة الطبيب على الفور بمجرد الشعور بتلك الأعراض.

بحة في الصوت

غالبا يظهر على الأشخاص المصابين بسرطان المريء حدوث تغيير في صوتهم أقرب لما يسمى بـ «البحة».

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مشروبات تقوي المناعة في فصل الشتاء

عصير التفاح والقرفة

عصير التفاح المضاف إليه القرفة يعمل على تقوية المناعة، لذلك ينصح بتناوله في فصل الشتاء لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

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مشروب الماء بالليمون الدافئ

مشروب الماء بالليمون الدافئ يعمل على تقوية المناعة، ويحمي الشخص من الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء مثل نزلات البرد، كل ما عليك فعله إحضار كوب من الماء وإضافة له القليل من الليمون الطازج «عصرة ليمون».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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