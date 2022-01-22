أمينة الإيطالية تعود لـ«جيمي».. تصالحا وكشفا عن أسرار لقائهما «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشهر مرت على الأزمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بين أمينة الإيطالية وزوجها محمد جمال والمعروف بـ«جيمي»، التي بدأت بانفصال أمينة فجأة عن زوجها، واختفائها هي والأبناء بعد قصة حب وزواج دامت لأكثر من 16 سنة، حتى إعلان العودة اليوم.

فجر الثنائي مفاجأة سعيدة، حيث أعلنا في مداخلة هاتفية مع «تليفزيون الوطن»، أنه تم التصالح بينهما بعد كل الخلافات، حيث حكى محمد جمال، أن زوجته كانت في زيارة لشقيقها، مشيرًا إلى أن والدتها سبب الأزمات بينهما.

أمينة الإيطالية تعود لـ«جيمي» ويعلنان التصالح

وأضاف «جمال» في المداخلة الهاتفية، أن شقيق أمينة انتقد تصرفاتها، ووصف علاقة زواجها بالناجحة على مدار 16 عاما، فلم تبدأ المشكلات إلا بتدخل والدتها، ونصحها بضرورة العودة مرة أخرى إلى زوجها وأبنائها وإنهاء جميع الخلافات.

وتابع زوج أمينة الإيطالية، أنه بالفعل بعد ذلك اللقاء وخلال تواجد «أمينة» في الأتوبيس ومرورها على المحل الذي يعمل به، قررت التوقف عنده، وطلبت المساعدة من أحد المصريين بإجراء مكالمة هاتفية، واتصلت به وأخبرته بمكانها، وطلبت منه أن يأتي ليأخذها ويعودا معا.

صلح أمينة الإيطالية وزوجها

كلمات بسيطة تحدثت بها أمينة الإيطالية لـ«الوطن»، أنها تصالحت مع زوجها، وسترجع رفقته إلى مصر قريبا، وأن المشكلات التي بينهما ستنتهي للأبد، وسيتم التصالح في الشرطة عن المحاضر التي أجريت بينهم، بسبب الخلافات.

وأكمل محمد جمال، أنهم سيتوجهان إلى الشرطة غدا لإنهاء المحاضر بينهما وسيعلنان الصلح أمام الشرطة وحل الموقف، مؤكدا أنه لن يتنازل عن المحاضر والإجراءت القانونية التي اتخذها ضد والدة أمينة.