الامارات | شاب سوري يلقي نفسه من فوق جسر عبدون في الاردن

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سوري يلقي نفسه من فوق جسر عبدون في الاردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام اردنية فيديو مروع لشاب من الجنسية السورية أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان، اليوم السبت.

وقال المصدر الأمني إن الشخص المنتحر يحمل الجنسية السورية، و تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى قبل أن يتم تحويلها إلى مركز الطب الشرعي لتشريحها والوقوف على أسباب الوفاة.

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