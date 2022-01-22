دراسة: متلقو لقاح موديرنا أقل عرضة للإصابة بكورونا مقارنة بفايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة جديدة أن أولئك الذين تلقوا لقاح موديرنا هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بعد لحصول على جرعتين، مقارنة بمتلقي لقاح فايزر-بيونتيك.

ووجد البحث، الذي نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن أولئك الذين تلقوا لقاح موديرنا كانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى، مقارنة بالمتلقين لقاح فايزر، وفقا لموقع timesofindia.

وقال الباحث رونج اكسيو Rong Xu من جامعة Case Western Reserve: "تم مقارنة عدوى الاختراق "الإصابة بعد تلقى اللقاح"، والاستشفاء والوفيات المرتبطة بمتغير دلتا بين متلقي لقاح موديرنا ومتلقي لقاح فايزر مع مراعاة خصائص المريض والوقت المتغير منذ التطعيم".

وتحدث عدوى اختراق اللقاح عندما يصاب الشخص بعد أن يتم تطعيمه بالكامل (تلقي جرعتين من اللقاح)، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

بالنسبة للدراسة، التي فحصت عدوى SARS-CoV-2 ، والاستشفاء ومعدلات الوفيات عندما كان متغير دلتا هو السائد، قام الفريق بتحليل السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 637 ألف مريض تم تطعيمهم بالكامل.

تم تضمين حالات العدوى الخارقة إذا لم يكن الشخص مصابًا مسبقًا بـ Covid-19 أو تلقى تطعيمًا معززًا.

وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة الشهري لحالات الاختراق كان أعلى لدى أولئك الذين تلقوا لقاح فايزر، مقارنة بلقاح موديرنا.

ولم يلاحظ وجود فرق في معدلات الوفيات بين أولئك الذين تلقوا لقاح موديرنا ولقاح فايزر.

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