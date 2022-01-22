بعد مرور 3 أيام.. ماذا يفعل أوميكرون بجسد المريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينتشر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بسرعة في العديد من الدول، وحتى لو تسبب الإصابة به مرضًا خفيفًا، فإن ذلك لا يعني الاستهانة به.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم ما يشعر به المصاب بمتحور أوميكرون بعد مرور 72 ساعة من دخول الفيروس إلى جسده، وفقا لما ذكره دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

ويقول بدران: "تعتبر الإصابة بمتحور أوميكرون أقرب إلى نزلة البرد الشديدة، وأقل من الإنفلونزا ولكنها تنتشر بسرعة فى نطاق الأسرة والعمل فى غضون يومين إلى 3 ".

ويضيف: "تتراوح فترة العدوى، ما بين يوم إلى يومين قبل ظهور الأعراض، ويومين إلى ثلاثة بعد ظهورها، ويعتبر التهاب الحلق هو أول عرض مميز لأوميكرون".

تأثير أوميكرون على الحلق

كما كشفت مجموعة من الأدلة أن أوميكرون يصيب الحلق أكثر من الرئتين، وهو ما يعتقد العلماء أنه قد يفسر لماذا يبدو أنه أكثر عدوى ولكنه أقل فتكا من غيره من المتحورات.

أول عرض يشعر به مصاب أوميكرون

حدد الأطباء في النرويج وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، أن مرضى أوميكرون يبلغون عن ألم في حلقهم لذا فيعتبر هو أول عرض مميز لأوميكرون.

وقال ريان نواش، الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب إفريقيا، إن مرضى أوميكرون يبلغون عادةً عن ألم الحلق أولاً، يليه احتقان الأنف والسعال الجاف وآلام الجسم.

وعن الأعراض التي تظهر لدى المصاب بعد 48 من الإصابة بأوميكرون يكشف بدران :

1- سيلان الأنف.

2- السعال الجاف.

3- الصداع

4- العطس.

5- التعب.

ويذكر بدران أن أعراض العدوى بأوميكرون حتى الآن خفيفة وتشمل :

1- الإرهاق لمدة يوم أو يومين.

2- التعب العام.

3- آلام العضلات.

4- الشعور بعدم الراحة

5- السعال الخفيف فى بعض الحالات.

6- حكة فى الحلق.

7- الصوت الأجش.

أما الأعراض الأقل شيوعا تتمثل في :-

- أصابع القدمين واليدين.

-احمرار العين.

-فقدان حاسة التذوق أو الشم بنسب أقل من السلالات السابقة.

الأعراض الخطيرة للعدوى بأوميكرون غير الشائعة حتى الآن:

1- صعوبة أو ضيق التنفس.

2- صعوبة الكلام.

3- صعوبة الحركة.

4- عدم التركيز

5- ألم الصدر.

طبيب يكشف الأعراض في أول 72 ساعة

وصف طبيب هندي أعراض المرض بدقة، بعد أن ثبتت إصابته بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون".

والطبيب صاحب الـ46 عاما، كان واحدا من عدة أشخاص اكتشفت السلطات الصحية في الهند إصابتهم بالمتحور الجديد، وقال إن الأعراض التي شعر بها تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ونوبة دوار، وارتفعت درجة حرارته إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية.

وأشار إلى أنه لم يكن يعاني صعوبات في التنفس، وكانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95.

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