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طريقة عمل «اللازانيا بالطماطم المجففة».. سهلة وبسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل اللازانيا

المكرونة من الوجبات الخفيفة التي يعشقها الملايين، تحرص ربات البيوت على طهيها بأكثر من طريقة على وجبة الغداء كنوع من التجديد وكسر الروتين، تبحث الكثيرات عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل «اللازانيا» وتقدم «هن» خلال التقرير التالي وصفة لذيذة ومختلفة وهي عبارة عن لازانيا بالطماطم المجففة على طريقة الشيف «سارة عبد السلام» مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ».

طريقة عمل الطماطم المجففة

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كيلو طماطم أنضاف

أعواد روزماري

ثوم

ملح

زيت زيتون

طريقة تحضير الطماطم المجففة

قومي بوضع الطماطم المجففة في صينية، ورشي عليها الملح وأدخليها الفرن على درجة حرارة منخفضة، حتى تجف تماما من السوائل.

أحضري برطمانًا وعقميه جيدا، وبعد إخراج الطماطم من الفرن ضعيها في البرطمان وأضيفي الثوم وأعواد الروز ماري، وزيت الزيتون، ويمكن الاحتفاظ بها لمدة شهر.

مقادير تحضير اللازانيا

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شرائح لازانيا

موتزاريلا مبشورة

جبنة شيدر مبشورة

جبنة رومي مبشورة

مقادير حشوة اللحمة

لحمة مفرومة

بصل مفروم

جزرة مبشورة

نصف كوب كرفس مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زعتر طازج

صلصة

كوب مرقة لحمة

ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة كبيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

زيت نباتي

مقادير صوص طماطم اللازانيا

عصير طماطم

كريمة

مرقة لحمة

ثوم مفروم

زعتر طازج مفروم

ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة كبيرة سكر

رشة جوزة الطيب

بابريكا

ورق لاورا

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

طريقة تحضير اللازانيا

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قومي أولا بوضع البصل في الزيت، وأضيفي الجزر والكرفس والثوم والزعتر، وبعد تتبيل الخضروات أضيفي اللحمة واخلطيه مع بقية المكونات.

اتركي اللحمة حتى تنضج ثم أضيفي التوابل

الآن أضيفي الصلصة والمرقة وأضيفي السكر واتركي الخليط حتى الغليان

قومي بوضع اللازانيا في بايركس مدهون بالقليل من الزيت والصلصة، وترص طبقة من اللازانيا ثم تضاف اللحمة المفرومة

قومي بتكرار الخطوات السابقة إلى أن تضعي جميع طبقات اللازانيا، وأدخليها الفرن حتى تنضج ويحمر وجهها.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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