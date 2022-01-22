الامارات | بدون فواصل.. مراحيض قرفصاء عامة للنساء في الصين تصدم السياح

شكرا لقرائتكم خبر عن بدون فواصل.. مراحيض قرفصاء عامة للنساء في الصين تصدم السياح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدمت الممثلة التايوانية، جين أوي، معجبيها عندما أعادت مشاركة صورة على حسابها في "إنستغرام"، تظهر مرحاضا عاما للنساء في بكين به أربع مقاعد قرفصاء على التوالي.

وتظهر الصورة حماما عاما (تواليت) ضيقا للغاية، به أربعة مراحيض (مقاعد) قرفصاء في صف واحد، بدون حاجز يفصل بينها، وبدون حنفية ماء أو ورق حمام.

ويمكن رؤية مرحاض صغير للجلوس في الجزء الخلفي، مما يدل على أنه مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلقت الممثلة على المنشور: "قد يكون البقاء مع صديق في حمام النساء أمرا محرجا بعض الشيء، لكنني اعتدت على ذلك بالفعل". وأضافت: "يمكنني البقاء على قيد الحياة في بكين".

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