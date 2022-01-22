هادية غالب تكشف عن هوية خطيبها واسمه الحقيقي بعد حفلهما الأسطوري (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت تتصدر البلوجر الشهيرة هادية غالب، أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفالها بخطبتها ليلة أمس، من صديقها «جيمي»، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مجموعة من الصور والفيديوهات الخاصة بيومها المميز.

هادية غالب تكشف عن هوية خطيبها

وعلى الرغم من ارتباطهما قبل فترة طويلة استمرت لأكثر من عام، وظهورهما معا بشكل دائم، إلا أن هادية غالب لم تفصح مسبقًا عن هوية خطيبها إذ اكتفت بالإفصاح عن اسمه فقط، لكن مؤخرًا أعلنت عن هويته والحساب الخاص به بموقع «انستجرام»، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» بحسابها.

من هو خطيب هادية غالب؟

ووفق ما تم رصده عبر حسابه على تطبيق «انستجرام»، تلك أبرز المعلومات عن خطيب البلوجر الشهيرة وعارضة الأزياء هادية غالب.

- يدعي جيمي تقي الدين.

- لبناني الجنسية.

- يقيم في دولة الإمارات.

- هو شريك مؤسس بإحدى الشركات الشهيرة بمدينة دبي.

- يهوى ممارسة العديد من الرياضات، منها، ركوب الدراجات والخيل، ويهوى التزلج على المياه.

- يتابعه عبر حسابه على تطبيق «انستجرام» ما يقرب من 16 ألف حساب.

خطوبة هادية غالب

واحتفلت الأنفلونسر الشهيرة ليلة أمس، بخطبتها من صديقها «جيمي» في حفل أسطوري، كان أعده الأخير لها كمفاجأة بمناسبة عيد ميلادها، إذ ظهرت «هادية» وهي مرتدية فستان سواريه لامع باللون البني الداكن، وحضرت إلى المطعم المقام به حفل خطبتها داخل سيارة فارهة، ومن ثم سارت داخل ممر طويل من الورود الحمراء.

وسرعان ما فاجأها صديقها «جيمي» بالركوع على إحدى ركبتيه وتقديم خاتم ألماس لها، والتقدم لخبطتها بشكل رسمي.

آلاف المتابعين تفاعلوا مع البلوجر الشهيرة وسرعان ما وجهوا لها التهنئات، معبرين عن سعادتهم البالغة لها.