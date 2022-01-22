طريقة عمل جيلي ومربي الفراولة في البيت.. أحلى من الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الفراولة من ألذ وأشهى الثمرات، ودائما ما تفوز نكهتها في قائمة الاختيارات لدى الجميع وخصوصا الأطفال، وبالإضافة إلى طعمها اللذيذ فهي تعتبر مصدر للعديد من العناصر الغذائية والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ويمكنك تصنيعها في البيت بسهولة، ولتوافرها في الأسواق هذه الفترة، تقدم «هن» وصفات مختلفة لتصنيع الفراولة على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

مربى الفراولة

- المقادير

2 كيلو فراولة مقطعة

1 كيلو سكر

3 أعواد قرفة (اختياري)

ملعقة صغيرة ملح ليمون

- طريقة التحضير

نظفي الفراولة وقطعيها، ومن الممكن أن تفرم قطع صغيرة ويرجع هذا حسب الذوق الشخصي، افركي الفراولة بالسكر واتركيها ليلة في الثلاجة، يعمل السكر على شد كل السوائل من الفراولة فتذبل ويتكون سائل سكري شفاف ولزج وهذا هو المطلوب.

ارفعي الفراولة على نار متوسطة بدون إضافة ماء، واتركيها لتغلي بهدوء على النار.

ضيفي أعواد القرفة (خطوة اختيارية)، زيلي كل الريم والرغوة من على سطح المربي لضمان الحصول على مربى شفافة اللون، اتركي المربى على النار لتغلي ويسمك قوامها، ثم يضاف ملح الليمون وقلبيه معها.

اختبار نضج المربي:

خذي ملعقة من المربى على طبق صغير وتترك 10 دقائق في الفريزر، اعملي خط بالإصبع في منتصف المربى إذا استمر وجود الخط بدون أن تسيل المربى وتخفيه، تصبح المربى جاهزة للرفع من على النار، وإذا التحم الخط مرة أخرى واختفى تترك المربى على النار فترة أخرى وكرري اختبار النضج.

حضري برطمانات الحفظ، وعقميها بغمرها في الماء المغلي أو غسلها في غسالة الأطباق، ثم ضعي المربى في البرطمانات بحيث لا يتبقى أي هواء في البرطمان، اتركيها لتبرد ومن ثم تحفظ في الثلاجة.

جيلي الفراولة

- المقادير

1 لتر عصير فراولة

1 كوب ماء

كوب ونصف سكر

3 معالق كبيرة جيلاتين بودر

- طريقة التحضير

ضعي عصير الفراولة على النار مع السكر والماء واتركيه ليغلي ويتكثف قليلا، يزال أي ريم أو رغوة من على سطح الخليط، ثم ضعي الجيلاتين على العصير ويقلب حتى يذوب.

صبي الجيلي في كاسات التقديم أو في قالب مدهون بالزيت، اتركيه ليبرد ومن ثم يحفظ في الثلاجة حتى يتماسك، يقدم مع كريمة الخفق والفراولة الطازجة.