كورونا اليوم: سر اختلاف أوميكرون عن السلالات الأخرى.. و3 فوائد للجرعة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أسباب "ضبابية الدماغ" الناجمة عن إصابة "كوفيد-19"

يمكن ربط تطور فقدان الذاكرة والمشكلات الإدراكية، التي يشار إليها غالبا باسم "ضبابية الدماغ" نتيجة للإصابة بفيروس "كوفيد"، بالطريقة التي يؤثر بها على العمود الفقري للشخص.

وقام فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (UCSF)، بتحليل السائل النخاعي للناجين من "كوفيد" لتحديد ما إذا كانت أسباب ضبابية الدماغ مشابهة لتلك الخاصة بالحالات الإدراكية الأخرى، ووجدوا مستويات مرتفعة من البروتينات في سائل بعض الناجين من "كوفيد"، ما يشير إلى حدوث بعض الالتهابات نتيجة استجابة مناعية للفيروس، وفقا لروسيا اليوم.

طبيب روسي يوضّح اختلاف "أوميكرون" عن سلالات أخرى

يكون مسار المرض في حال إصابة البالغين بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا أخف، مقارنة بسلالات أخرى لـ كوفيد – 19"، أعلن ذلك مدير مختبر التشخيص والعلاج السريري في شركة "فيترو– سيبيريا" طبيب الوبائيات د. أندريه بوزدنياكوف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال إن مسار المرض الذي سبّبه متحور "أوميكرون" يكون في حال إصابة البالغين به أخف من مسار المرض الذي سبّبه متحور"دلتا"، وأشار إلى أن الأشخاص المطعّمين يمكن أن يصابوا كذلك بمتحور "أوميكرون"، لكن غالبا ما يكون مساره خفيفا أو لا يثير أية أعراض واضحة ولا يتطلب اتخاذ أية إجراءات علاجية باستثناء إزالة الأعراض، وفقا لروسيا اليوم.

فوائد الجرعة الثالثة للقاح

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 فوائد هامة للجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا، وجاء في أول هذه الفوائد تقليل سرعة انتشار الفيروس والثانية التقليل من الدخول في المستشفيات والثالثة تراجع معدل الوفيات .

وأكدت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

هل يمكن تلقي اللقاح خلال الرضاعة

أكدت وزارة الصحة والسكان، إمكانية تلقي النساء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أثناء فترة الرضاعة، لافتة إلى الآثار الإيجابية على الجنين.

وفي إطار الرد على سؤال: "هل يمكن تلقي لقاحات فيروس كورونا أثناء فترة الرضاعة؟"، قالت وزارة الصحة والسكان خلال منشور توعوي نشرته بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يمكن تلقي اللقاحات، موضحة أن الأجسام المضادة التي تكتسبها الأم عقب تلقي اللقاح تنتقل إلى رضيعها عن طريق الثدي فتحميه.