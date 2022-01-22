8 علامات يصدرها جسدك قد تكشف إصابتك بـ أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل متحور كورونا الجديد "أوميكرون B1.1.529"، انتشاره حول العالم، كما أن وصوله إلى مصر أثار قلقا كبيرا بين الناس، خاصة أن أعراضه تتشابه إلى حد كبير مع أعراض نزلة البرد.

ورغم التشابه بين أعراض الإصابة بأوميكرون، والمعاناة من نزلة البرد، إلا أن هناك علامات مميزة تكشف الإصابة بمتحور كورونا الجديد، وهو ما يستعرضه الخليج 365 وفقا للدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وموقع صحيفة express البريطانية.

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الأعراض الشائعة لمتحور كورونا الجديد أوميكرون، تتمثل في:

- التعب الشديد

- خدش بالحلق

- سعال جاف

- الشعور بعدم الراحة

- سعال خفيف في بعض الحالات

أما موقع صحيفة express البريطانية، أكد أن هناك أعراض غير عادية تؤكد الإصابة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار وهي كالتالي:

- الغثيان.

- القيء.

- فقدان الشهية.

- التعرق الليلي.

- صعوبة في التنفس.

- ألم في الصدر.

- تورم الغدد.

ألم العضلات.

ووضع بدران روشتة للوقاية من متحور أوميكرون، لتشمل ما يلي:

1- يراعى استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة في حالة وجود عدوى أو شك، الكمامة مهمة في كل مكان به تجمعات أو وسائل المواصلات أو حمام السباحة أو قاعات الحفلات، غطّ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

2- نظّف يديك بشكل متكرر، مع تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .

3- لا للمصافحات أو العناق أو القبلات، القبلات يمكن أن تنقل سلالة دلتا وكل سلالات فيروس كورونا.

4- التفاؤل وعدم التوتر، فالدولة وفرت كل سبل الحماية للوقاية من فيروس كورونا، الثقة بالنفس، ولن نتوقف عن العمل والإنتاج والتقدم بسبب أي عوائق أو كوارث، غياب الثقة بالنفس يسبب التوتر الذى يقلل المناعة .

5- التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة ،شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يقلل من التركيز و يزيد من الحساسية .

6- تهوية الغرف والصالات، وبفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً، وتجنّب الأماكن المكتظة أو السيئة التهوية.

7- النوم مبكرا، 8 ساعات، وعدم السهر، فالنوم يعزز المناعة.

8- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر .

9- ممارسة الرياضة فهي تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك فالمشي من أفضل أنواع الرياضة

10- تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين و ذوى الأمراض المزمنة والحوامل، والأطقم الطبية .

11- السعي في تطعيم البالغين والمسنين وذوى الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.

12- علاج أي مصاب في الأسرة تحت اشراف طبى متخصص، وعدم الاعتماد على وصفات النت، أو وصفات المعارف والأصدقاء .

13- الأفضل تنظيم أى تجمعات في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية، لأن فيروس الكورونا المسبب لكوفيد-19 ينتشر بسهولة في الأماكن المغلقة، خاصة في البيئات السيئة التهوية، قلل من عدد الحضور، و الفترة الزمنية، مع توفير مسافات آمنة لكل فرد و أدوات للتطهير والتعقيم، مع الابتعاد الاجتماعى فى الأسانسير والدرج والطريق.

14- نظف وطهر الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام.

15- على مرضى الربو الشعبى خاصة الانتظام فى تناول العلاج وجلب البخاخات الموسعة للشعب معهم حال خروجهم للشارع، وعلى مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضاً .

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