احذر من كشري الشارع لهذه الأسباب.. واستشاري: هؤلاء ممنوعون من تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد "طبق الكشري" من الأكلات المفضلة لدى الكثير من المواطنين، والذي يفضله الجميع من الكبار والصغار، لمذاقه اللذيذ والمميز، حيث يتكون من أرز وعدس وحمص، ويضاف إليه مكرونة مع شرائح من البصل، كما يضاف له الشطة والصلصة.

وللكشرى فوائد صحية كثيرة، لكن تلك الفوائد لم تمنع من وجود أضرار قد تبدو للبعض بسيطة لكنها في الواقع خطيرة قد تصل إلى التسبب بالإصابة بالسرطان إن لم يتم الحذر منها.

-التداول الخاطىء

في هذا الإطار حذر دكتور سيد حماد، أستاذ مساعد للتغذية في المعهد القومي للتغذية، من تناول كشري الشارع بسبب التداول الخاطىء له، بشرائه في علب بلاستيكية وهو ساخن، وهي غير مجهزة لتحمل الحرارة العالية.

وأضاف حماد لـ"الخليج 365"، أن العبوات التي يعبأ فيها الكشري قد تكون غير نظيفة وعرضت للأتربة، أو ذات خامات غير معدة لتحمل الحرارة ويتسرب منها مواد ضارة.

ونوه إلى أن هناك خطورة أكبر من كشري الشارع، وهو شرائه في أكياس بلاستيكية، والذي ينتشر بصورة كبيرة في محال الكشري المحيطة بالمدارس، ويباع للأطفال، مشيرًا إلى أن تلك الأكياس ذات مواد سامة، وهي أكياس غير معدة لتحمل درجة الحرارة العالية والأكل منها بشكل مباشر خطر.

-الإكثار من التناول

خطر آخر نوه له حماد، وهو الإكثار منه بتناول كميات كبيرة في وجبة واحدة، إضافة إلى التداول الخاطىء له، بالصلصة المعرضة لدرجة حرار كبيرة تفقدها قيمتها الغذائية.

-طريقة الطهي

وحذر أيضا من طريقة طهي البصل الذي يضاف على الكشري، عبر تحميره في الزيت، ما يفقده قيمته الغذائية وفوائده والمواد الفعالة المحتوي عليها، مشيرا إلى أن الأجزاء التي تحرق منه تصبح خطيرة وتسمى "كارباميت" وهي مادة مسرطنة مع كثرة الاستخدام خطرة.

- وجبة مفيدة

وأفاد حماد بأن الكشري في العادي ليس له أي أضرار صحية من تناوله، لكن الأضرار تخلق فقط من الإكثار منه، موضحًا أنه عبارة عن نشويات وبروتينات نباتية من البقوليات المتحوي عليها.

وأشار إلى أنه وجبة مفيدة يشجع لاحتوائها على عناصر غذائية كثيرة من فيتامينات وأملاح معدنية وبروتين كامل من الأرز والمكرونة والعدس، مشددًا أنها غنية بالبروتين الجيد ووجبة متكاملة في قيمتها.

-الممنوعون من تناول الكشري

وشدد حماد على ضرورة تناول كمية كافية، دون الإسراف في تناوله ما يسبب زيادة الوزن والسمنة، مشيرا إلى أن من الفئات الممنوع لهم تناول الكشري مرضى أنيميا الفول لأن العدس والحمص بقوليات غير مسموحة لهم بها، ومرضى حساسية القمح الذين يحذر عليهم تناول المكرونة والشعرية.

-هل يمنع مرضى السمنة والسكري من تناول الكشري؟

ولفت إلى أن مرضى السكر يمكنهم تناول الكشري بالكمية المسموحة لهم التي تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة كمية الأدوية التي يحصلون عليها سواء أدوية بالفم أو أنسولين، إضافة إلى مرضى السمنة أيضًا.

ونصح حماد بصنع الكشري في المنزل، بحيث تكون طريقة صحية أكثر من كشري الشارع الذي يغلب عليه النشويات مثل الأرز والمكرونة والشعرية وتقليل البقوليات العدس والحمص، مؤكدا أن الإعداد في المنزل أفضل بحيث تكون الكميات متساوية.

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