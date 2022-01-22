ثلاثينية تخوض معركة قانونية للإنجاب من زوجها المتوفى.. اتفقت معه قبل رحيله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معركة قانونية تخوضها امرأة ثلاثينية، بعد إعلانها عن رغبتها في استخدامها للحيوانات المنوية الخاصة بزوجها الراحل، من خلال عمليات التلقيح الصناعي للإنجاب منه، وذلك بسبب رحيل الزوج قبل تمكن الزوجة من الإنجاب كما كان اتفاقهما قبل وفاته.

الزوج رحل بعد صراع مع المرض

كشفت الزوجة البريطانية التي تدعى «جايد باين»، البالغة من العمر 35 عامًا، عن أنها كانت قد عقدت اتفاقًا مع زوجها قبل رحيله حول إنجابهما من خلال عملية التلقيح الاصطناعي وذلك بسبب معاناته من ورم في المخ، لكن حالته ساءت وتوفي في ديسمبر عام 2019، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبعد وفاة الزوج لجأت الزوجة الثلاثينية إلى المحكمة العليا للحصول على إذن كي تتمكن من استخدام الحيوانات المنوية المجمدة لزوجها المتوفي، وذلك حسب اتفاقها مع زوجها قبل وفاته إذ كان قد عقد معها اتفاقًا بإمكانية حصولها على حيواناته المنوية المجمدة في حال رحيله عن الحياة.

لكن تدور الخلافات الحالية في عدم إيجاد الزوجة البريطانية لاسم زوجها في مستندات التبرع بالحيوانات المنوية المجمدة، وذلك على الرغم من وجود توقيعها عليها قبيل وفاة الزوج بأشهر قليلة.

وكان الزوج «دانيال» يعاني من ورم في المخ قبل سنوات لكن حالته تدهورت بشدة حتى رحل في أعقاب عام 2019.

وفي حديث الزوجة «جايد باين» مع البرنامج التلفزيوني البريطاني الشهير «في هذا الصباح»، قالت إنها لديها فرصة واحدة فقط لاستخدام الحيوانات المنوية المجمدة لزوجها الراحل «دانيال»، وتعلم أن لديها فرصة ضئيلة في الحمل بالفعل.

انقسام الآراء حول طلب الزوجة

وسرعان ما لاقت حلقة استضافة الزوجة مردودًا إعلاميًا كبيرًا، إذ انقسم المشاهدون حول قضيتها، فقال البعض إنها يجب أن تدع زوجها يرقد في سلام وتتركه وشأنه، فيما دعمها آخرون نحو فرصتها الضعيفة للإنجاب وتحقيق حلمها.