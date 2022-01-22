8 علامات تشير إلى نقص الفيتامينات في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

للفيتامينات مئات الأدوار التي تلعبها حرفيًا في الجسم، حيث إنها تعزز جهاز المناعة وتحفز نمو العظام وتدعم الوظيفة العصبية وتحول الطعام إلى طاقة وتحمي مليارات الخلايا لدينا.

وفي هذا التقرير نوضح 8 علامات تحذيرية شائعة يرسلها جسمك لك عندما تعاني من نقص الفيتامينات، كما أورد موقع " powerofpositivity".

1-الكدمات:

إذا كنت تعاني من الكدمات بسهولة، فقد يشير ذلك إلى نقص فيتامين ج ، وتظهر الأبحاث أن فيتامين ج يساعد في تنظيم وتوليف الكولاجين، وهو أمر ضروري لتطور الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين "C" أيضا إلى إضعاف الشعيرات الدموية، مما يسبب ظهور كدمات.

2-نتوءات على الذراعين:

إذا أصبت بتورمات صغيرة وجافة وبقع خشنة على ذراعيك، فقد يكون لديك نقص في فيتامين أ أو الزنك، وتشير الدراسات إلى أن فيتامين أ ضروري لإنتاج واستقلاب الكولاجين، بالإضافة إلى أن الزنك يدعم إصلاح الجروح ويعزز نمو خلايا الجلد، وتُسمى الحالة الأكثر شيوعًا للنتوءات والبقع على الذراعين أو الأرداف أو الخدين تقرن الشعير.

3-شعر هش ورقيق:

قد تنجم مشكلة الشعر الهش أو الخفيف عن نقص فيتامين ب أو حمض الفوليك، وفي معظم الحالات، يكون الجاني نقصًا في فيتامين ب، وفي دراسة أجريت عام 2018 ، كان نقص فيتامين ب 12 وحمض الفوليك من العوامل المساعدة المحتملة لفقدان الشعر أو تساقط الشعر.

4-قروح السرطان:

تقرحات كانكر هي آفات مؤلمة تشبه القرحة تظهر عادة داخل الفم، ويرتبط نقص فيتامين ب 12 بشكل شائع بقروح الفم.

5-الإمساك:

نقص الألياف الغذائية أو المغنيسيوم أو كليهما في النظام الغذائي سبب من أسباب الإمساك، حيث يعمل كلا المغذيين على تمرير الطعام والمغذيات والفيتامينات وأشياء أخرى عبر الأمعاء.

6- الإعياء:

يمكن أن تؤدي عدة أشياء إلى الشعور بالتعب، ومن حيث النظام الغذائي، يعتبر نقص فيتامين "د" السبب الأكثر شيوعًا.

7-الشعر الرمادي المبكر:

هذه علامة أخرى يمكن أن تكون ناجمة عن نقص فيتامين ب 12، وتظهر الدراسات نقصًا محتملاً في العناصر الغذائية الأخرى المرتبطة بالشيب المبكر لتشمل حمض الفوليك والبيوتين مع فيتامين B12.

8-تشنجات العضلات:

يؤدي كل من الكالسيوم والمغنيسيوم وظائف أساسية في تقلص العضلات، حيث يمكن أن يؤدي نقص أي من هذه المغذيات إلى تقلصات العضلات، خاصة في الساقين، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة American Family Physician ، يعاني أكثر من 60 بالمائة من البالغين و 7 بالمائة من الأطفال من تقلصات في الساق بسبب نقص الكالسيوم والمغنسيوم.

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