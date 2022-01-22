علامة تحذير عند الاستيقاظ في الصباح تكشف إصابتك بمرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما تكون أعراض السرطان غامضة وغير واضحة المعالم، ما يجعل تشخيص المرض صعبًا، ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن الطريقة التي تستيقظ بها في الصباح يمكن أن تكون "أكثر الأعراض إثارة للقلق" على الإطلاق.

وتعتمد شدة خطورة السرطان على مدى سرعة اكتشاف المرض في الجسم، وذلك لأن الخلايا السرطانية تنتشر إذا لم يتم اكتشافها في الوقت المناسب، ويعيق هذا الجهد الطبيعة غير الموصوفة للأعراض في كثير من الأحيان، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

من السهل تجاهل التغيرات الجسدية غير المبررة، لكنها غالبًا ما تكون علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان، ويحذر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من أن التعب غالبًا ما يكون "أكثر أعراض السرطان إثارة للقلق".

ما هو التعب المقصود؟

الشعور بالتعب الشديد والإرهاق ونقص الطاقة، يمكن أن يكون أحد أعراض السرطان نفسه أو أحد الآثار الجانبية للعلاج.

يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، "كم من الوقت يستمر، ودرجة الخطورة وعدد المرات التي قد تصاب بها تختلف من شخص لآخر".

وفقًا لمركز أبحاث السرطان، فإن إيجاد صعوبة في الاستيقاظ في الصباح غالبًا ما يكون علامة منبهة على الإرهاق وقد يكشف عن الإصابة بالسرطان.

تشمل علامات التعب الأخرى والتي قد تكشف إصابتك بالسرطان، ما يلي:

نقص الطاقة - قد ترغب فقط في البقاء في السرير طوال اليوم

مشاكل النوم مثل عدم القدرة على النوم أو النوم المضطرب

الشعور بالقلق أو الحزن أو الاكتئاب

ألم في عضلاتك - قد تجد صعوبة في صعود السلالم أو المشي لمسافات قصيرة

الشعور بضيق في التنفس بعد القيام بمهام صغيرة، مثل الاستحمام أو ترتيب سريرك

تجد صعوبة في التركيز، حتى مجرد مشاهدة التلفزيون أو التحدث إلى صديق

تجد صعوبة في التفكير بوضوح أو اتخاذ القرارات بسهولة

فقدان الاهتمام بفعل الأشياء التي عادة ما تستمتع بها

المشاعر السلبية تجاه نفسك والآخرين.

تشمل الأعراض العامة الأخرى للسرطان ظهور كتلة تظهر فجأة على جسمك ونزيف غير مبرر وتغيرات في عادات الأمعاء.

في كثير من الحالات، لن تكون أعراضك مرتبطة بالسرطان وستكون ناجمة عن حالات صحية أخرى غير سرطانية.

وينصح الخبراء: "على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون السرطان وراء هذه الأعراض، فمن المهم التحدث إلى طبيب حتى يتمكن من فحصك، إذا اشتبه طبيبك بالسرطان، فسيحيلك إلى أخصائي".

هل أنا في خطر؟

السبب الدقيق لسرطان الأمعاء غير معروف، ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن العديد من العوامل قد تجعلك أكثر عرضة لتطويره.

تشير مجموعة كبيرة من الأدلة إلى أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

لهذا السبب، توصي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المحدة، الأشخاص الذين يأكلون أكثر من 90 جرامًا (وزن مطبوخ) يوميًا من اللحوم الحمراء والمعالجة بتقليل الوزن إلى 70 جرامًا في اليوم.

إن أكبر عامل خطر قابل للتعديل للإصابة بالسرطان هو التدخين، حتى تدخين سيجارة واحدة في اليوم ضار، حيث وجدت إحدى الدراسات أنه يزيد بشكل كبير من خطر الموت المبكر مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا.

ويوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "السرطان يمكن أن يتطور في أي عمر، ولكن مع تقدمنا في السن، تصبح معظم أنواع السرطان أكثر شيوعًا، هذا لأن خلايانا يمكن أن تتلف بمرور الوقت، يمكن أن يتراكم هذا الضرر مع تقدمنا في السن، ويمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى السرطان".