الوصاية على الأبناء.. صراعات وتصفية حسابات بين الأم وعائلة الأب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزداد الحياة قسوة ومرارة بعد وفاة الأب الذي يمثل مصدر القوة والأمان بالنسبة للأسرة، ومع العيش في حزن لم تنجح الأيام في تخفيفه، تصطدم بعض الأمهات بصراع طويل مع «الواصي»، الذي يتولي زمام الأمور بعد وفاة الأب، وذلك بحكم الشرع والقانون.

نماذج عدة لقصص مأساوية مع «الواصي»، سواء من الجد أو العم الذي سعي لفرض سيطرته على الأم وأبنائها، فهناك من أجبر أبناءها على تغير المدارس التي يتعلمون فيها والانتقال لأخرى أقل تكلفة، وعم سيطر على أموال أبناء شقيقه وحرمهم منها، وجد آخر أجبر زوجة ابنه وأحفاده على العيش بمنزله وحرمهم من بيتهم.