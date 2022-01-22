إتيكيت التعامل مع الرجل الغيور.. خطوات سهلة عشان تكسبيه

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الشعور بالغيرة في أي علاقة رومانسية يمكن أن يقتل مشاعر الحب بصورة بطيئة، خاصة عندما يكون متواجدًا بشكل زائد عن الحد لدى الرجل، فقد يصل الأمر إلى حد السيطرة والتحكم في تصرفات الطرف الآخر، لذلك هناك مجموعة من النصائح التي تساعدك في التعامل مع زوجك الغيور بصورة سليمة، تجنبًا لحدوث الأزمات بينكما.

وعرضت مجلة المرأة الأمريكية bustle، مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع الرجل الغيور والتي تتمثل في التالي:

1- تجنبي الدخول في جدال

إذا أقدم شريكك على اتهامك بشيء غير صحيح أو أدانك بأي فعل بقصد الغيرة، فلا تشعلي النار من خلال الدخول في جدال معه، فقط خذي خطوة إلى الخلف وقيمي الموقف، فإذا بدأتي في اتخاذ موقف دفاعي، فمن المحتمل أن يسيء زوجك تفسير رد فعلك أو يعكس مشاعرك ويزداد غضبًا، لذلك يجب عليكي التحدث معه بهدوء وحل الأزمة معًا، للحصول على علاقة عاطفية ناجحة.

2- إظهار الاهتمام والمودة

بعد حديث زوجك عن غيرته عليكي، أظهري له حبك واهتمامك إذ أنه في تلك اللحظات يكن ضعيفًا ويمكن السيطرة على مشاعر غيرته بسهولة وإخماد نيرانها، وبالطبع، هذا لا يعني أنه يجب عليكي الاستمرار في التعامل معه بلطف، إذ أنه في بعض الحالات يجب أخذ موقف جاد معه عندما تكون الغيرة غير صحيحة.

3- ضعي حدود

وضع الحدود مع شريكك ليس أمرًا سلبيا، بل أنها تكن بمثابة الإرشادات لمعرفة أين تكمن مشاعر كل منكما، ويجب عليكي إخباره كيف ترغبين أن يعاملك في بعض المواقف المعينة، وحاولي أن تكوني واضحة بشأنك واحتياجات شريك حياتك.

4- تحلي بالصبر

حاولي أن تتحلي بالصبر مع انفعالات غيرة زوجك، وكوني على استعداد للتعامل معها بالدعم والاستمرار في مناقشة مخاوفه تجاه العلاقة، ومعرفة أسباب غيرته.