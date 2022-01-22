أول فيديوهات مي عز الدين على «تيك توك».. «دي هتبقى ظيطة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها بأول فيديو لها على تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاعل واسع مع فيديو مي عز الدين

واستغلت الفنانة مي عز الدين فترة العزل بعد إصابة والدتها بفيروس كورونا، بشكل طريف عبر تطبيق «تيك توك»، وظهرت فيه مع صديقها المقرب الفنان أحمد السعدني، حيث فاجأت «مي» جمهورها بالكشف عن مقطع فيديو كوميدي، استعانت به لتعلن انضمامها إلى التطبيق الذي يضم حسابات العديد من نجوم الفن والمشاهير.

وأكدت «مي» أن قضاءها فترة العزل الصحي، أتاح لها الانضمام لتطبيق «تيك توك» بسبب فترة الفراغ الكبيرة التي تعيشها.

تفاعل متابعو «مي» على «انستجرام» مع الفيديو الأول لها، والذي جاء تعليقها عليه: «باكورة أعمالي في تيك توك دي هتبقى ظيطة»، وجاءت من ضمن تعليقات الجمهور: «عسل أوي، فكرة حلوة فيديوهات تيك توك»، وطلب منها متابعوها نشر لينك «تيك توك».

وبعد أن شاركت مي عز الدين فيديو الفنان أحمد سعدني الذي نشره على تيك توك، ردت عليه بفيديو آخر، معلنة أنها ستنضم للتطبيق الشهير.

مي عز الدين تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها الثاني والأربعين منذ أيام عدة، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على «إنستجرام».

معاناة من كريزة المرارة

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحها عن معاناتها مع مرض كانت تعاني منه خلال السنوات الماضية، لتقرر الخضوع لعملية جراحية مؤلمة.

نشرت «مي» عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «شكرا على سؤال الجميع عدت النهاردة أحسن، وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كده من عمر وسلمى 2 وأنا بحاول أعيش بيها، بس واضح إنها لازم تتشال، الحمدلله».

ومن المعروف عن الفنانة مي عز الدين أنها تبتعد عن السوشيال ميديا ولا تنشر الكثير من الصور عبر حساباتها، ولكن الفترة الأخيرة زاد نشاط الفنانة، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، يظهر قدرتها على الطبخ وهي عبارة عن صينية بطاطس بالفراخ، وعلقت «إنتاج إمبارح أي خدمة هوايتي التانية».

وانهالت تعليقات الجمهور على مقطع الفيديو، جاءت من ضمن التعليقات: «أحلى ست بيت»، «قمر ماشاء الله»، «شاطرة في كل حاجة».