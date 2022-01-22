شام الذهبي ابنة أصالة تعلن عن موعد زفافها.. وهكذا تحدثت عن خطيبها المصري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد خطبة دامت لأشهر، كشفت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة عن موعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وذلك خلال استضافتها من قبل الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم» المعروض عبر شاشة «سي بي سي».

موعد زفاف شام الذهبي ابنة أصالة

وخلال اللقاء، قالت «شام» إنها ستحتفل بزفافها خلال العام الجاري، وسرعان ما حياها الحاضرون بالتصفيق وتوجيه التهنئات لها.

وتحدثت «شام» عن حبها لخطيبها رجل الأعمال المصري، قائلة إنه أعطاها الحب، مستطردة: «اللي عند القلب مش محتاج تفكير، كنا أصدقاء منذ فترة وفي كثير من الأمور المشتركة بيننا».

شام الذهبي تقبل يد خطيبها

وفي أبريل الماضي، فاجأت شام الذهبي، متابعيها بحفل خطبتها من رجل الأعمال أحمد هلال، نجل رجل أعمال مصري شهير، واقتصر الحفل على حضور الأهل فقط.

وكانت نشرت ابنة الفنانة السورية أصالة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل الخطبة.

وخلال اللقطات ظهرت شام الذهبي وهي تقبل يد خطيبها، ومن ثم بادلها هو بأخرى على جبينها.

معلومات عن شام الذهبي

- من مواليد عام 1992.

- تبلغ من العمر 30 عامًا.

- هي ابنة المخرج السوري أيمن الذهبي، وأكبر أبناء الفنانة السورية أصالة.

- تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، لكنهما انفصلا بعد مرور فترة صغيرة.

- بعد انفصالها أعلنت خطبتها من طبيبها معتز نصير لكن الخطبة لم تستمر طويلًا.

- ومن ثم أعلنت خلال عام 2021 خطبتها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من مليون ونصف المليون متابع.

- تربطها علاقة صداقة قوية بوالدتها، إذ تحرص دائمًا على نشر اللقطات التي تجمعهما معا.