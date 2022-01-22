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الامارات | ممثل تركي شهير يفاجىء جمهوره بتحوّله لإمرأة .. صورة

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شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل تركي شهير يفاجىء جمهوره بتحوّله لإمرأة .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ الممثل التركي أحمد مليح يلماز المعروف باسم “التمساح” في مسلسل “الحفرة” الذي حقق نجاحا باهرا في الوطن العربي، الجمهور بتحوله جنسيا إلى امرأة.
وتعرض يلماز البالغ من العمر 33 عاما، لانتقادات كثيرة من جمهوره التركي الذي وصفه أنه قبيح، ورد قائلا إنه يحب نفسه ومقتنع بشكله ولن يخضع لعمليات تجميل لتكبير شفتيه، أو يتحدث بطريقة مختلفة.

 

واشتهر يلماز بتجسيده شخصية “تمساح” في مسلسل “الحفرة” قبل 3 سنوات، وذلك ضمن أحداث الجزء الأول من المسلسل التركي الذي تم عرضه خلال عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا واستحوذ على نسب مشاهدات مرتفعة. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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