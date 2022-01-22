الامارات | مصادفة غريبة على "تيك توك" تفضح "زير نساء" أمريكي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادفة غريبة على "تيك توك" تفضح "زير نساء" أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضح تطبيق "تيك توك" رجلا أمريكيا كان يواعد مجموعة من الفتيات في آن واحد في مدينة نيويورك.

وبدأت القصة عندما شاركت شابتان مقاطع فيديو عبر التطبيق، تحدثن خلالها عن تجربتهن في مواعدة رجل يدعى "ويست الم كالب".

وأدركت الشابتان أنهما كانتا تواعدان كالب في وقت واحد، بينما أدركت نساء أخريات أنهن لديهن أيضا علاقات مماثلة معه، بشكل جماعي.

ونشرت يوم الثلاثاء الماضي "ميمي شو"، إحدى مستخدمات "تيك توك"، مقطع فيديو حول تعرضها لخيبة أمل من قبل رجل يدعى كالب. وفي التعليقات لاحظت أن الناس يسألون عما إذا كانت تشير إلى "ويست الم كالب"، الرجل الذي اشتهر في مدينة نيويورك بأنه "زير نساء".

وساهم تطبيق "تيك توك" في فضح الرجل، حيث قام المستخدمون باستعمال إشارة حمراء تبين الأشخاص الذين تعرضوا لخداع كالب، لتحذير الفتيات من الوقوع في الخطأ نفسه.

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