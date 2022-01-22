فوائد لا تخطر على البال لـ الزنجبيل.. يساعد على الهضم ويسكن الألم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم الزنجبيل بأشكال عدة في الطب التقليدي والطب البديل، فقد جرى الاستفادة منه في علاج ومحاربة الإنفلونزا ونزلات البرد لما يحتويه من مضادات الأكسدة ومغذيات ومعادن وفيتامينات، فهو مشتق من نبات جذري مزهر، تم العثور عليه لأول مرة في جنوب شرق آسيا، ويعتبر عنصر أساسي في المأكولات الآسيوية والهندية.

تقليل الألم

يحتوي الزنجبيل على مواد تعرف باسم «جينجيرولس»، والتي تقضي على الالتهاب وتوقف مسببات الألم في الجسم، وفق موقع «womenshealthmag».

يشفي الجلد المتهيج

تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات على تهدئة البشرة المتهيجة.

يساعد في الحماية من السرطان.

الزنجبيل مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من السرطان.

يساعد في الحفاظ على البشرة.

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد في حماية الجلد من التلوث والأشعة فوق البنفسجية، التي تسرع من تكسير الكولاجين وتلف الجلد، بالإضافة إلى أن محتواه من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يعزز نعومتها ومرونتها.

يساعد على الهضم بشكل أسرع بعد الأكل

كوب من شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد المعدة على إفراغ محتواها بشكل أسرع، بالإضافة إلى أنه يساعد على تهدئها وتجنب الانتفاخ والغازات.

يقلل من الغثيان

إذا كنت في رحلة على طريق سيئ، أو تتعافى من العلاج الكيميائي، أو تسبب أعراض للحمل غثيان، هو يعتبر علاجا مناسبا.

يقلل من الكوليسترول السيئ

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أكدت دراسة على أن الاشخاص اللذين تناولوا 3 جرامات من الزنجبيل (نحو نصف ملعقة صغيرة) ثلاث مرات في اليوم، حدث لهم انخفاض كبير في الدهون الثلاثية والكوليسترول مقارنة بتناول الدواء.

يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن تساعد خصائص تجلط الدم الموجودة فيه في منع تكوين جلطات الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فهو فعال أكثر من تناول أدوية مسيلة للدم. يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة من خلال مادة «الجنجيرول» التي تقاوم الالتهاب ولها خصائص مضادة للميكروبات وللفطريات تساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز المناعة، كما أنه يساعد في التقليل من تقلصات الدورة الشهرية.

استشاري يوضح أهمية الزنجبيل للصحة العامة

تقول الدكتورة آمال فتحي استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، إن الزنجبيل من المواد المهمة والمفيدة للجسم، حتى أنه ذكر في «القرآن الكريم»، فهو يعمل على تقليل الالتهابات وخصوصا التهابات العظم، ويقلل من التهابات المعدة، بالإضافة إلى أنه يقلل من نشاط الخلايا السرطانية.