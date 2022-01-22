أفكار وجبات سريعة وصحية.. منها فطيرة التفاح

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الأفطار من الوجبات المهمة على مدار اليوم، لذلك لابد أن يحتوي على العناصر الصحية المفيدة، ويستعرض «هُن»، أفكار وجبات سريعة وصحية كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

أفكار وجبات سريعة وصحية

فطيرة التفاح

من الأكلات الصحية المفيدة يمكن تناولها للشخص البالغ واحدة في اليوم.

وجبات الافطار الغنية بالبروتين

البيض

من الأكلات الغذائية في وجبة الأفطار.

الشوفان

يمكن تناول حبوب الشوفان مع الماء والحليب نصف دسم، مع ملعقة من بذور شيا الألياف المضافة المليئة بالبروتين والأوميجا 3 المضادة للالتهابات.

العصائر

العصائر الطبيعية مفيدة للصحة لذلك لابد من الاعتماد على عصائر تتكون من الخضروات والفاكهة المجمدة مثل السبانخ واللفت والكرفس، أو ألبان جوز الهند وبذور الشيا مع الفواكه.

أفكار وجبات اثناء التنقل

أحيانا مع ضغوط العمل يمكن تناول وجبات سريعة أثناء التنقل مثل:

- سلطة الفواكه.

- الشوفان.

- ساندوتش زبدة فول السوداني مع الموز.

- كورن فليكس بران مع الفراولة والموز.

- ثمرة الجريب فروت.

وجبات إفطار صحية

طماطم كبيرة.

4 خيار.

ربع كيلو جبنة جودة مبشورة.

نصف كيلو جبنة فيتا.

2 ملعقة كبيرة زعتر.

2 فلفل أحمر وأخضر وأصفر.

طبق طماطم شيري.

خطوات التحضير

تقطيع الطماطم شرائح ووضعها على ورقة زبدة وإضافة الجبنة الشيدر عليها.

رش زعتر وادخالها الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم مع الخبز.

خلط الجبنة الكريمي مع الكريم تشيز وحشو الخيار المقور والفلفل.

تقديمهم مع طبق من البيض الأومليت ويقدم مع الخبز وتزينيهم بالبصل الأخضر والفلفل.