احلم بالتصميم و«هدير وزوجها» ينفذان السيارة المتنقلة: مشروعك بيتحرك معاك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زواجان لا يزالان في بداية حياتهما، لكن طموحهما كبير، تعاونت هدير مصطفى مع زوجها لابتكار فكرة جديدة يتكسبان منها، وفي الوقت ذاته مساعدة الشباب على عمل مشاريع أكل متنقلة بنفقات بسيطة تساعدهم على توفير متطلبات المعيشة، ليؤسسا مشروعهما منذ 7 سنوات لمساعدة الشباب.

تدور فكرة مشروعهما كما ذكرت هدير، في تصميم مشروع متنقل للشباب، «فكرت أنا وجوزي إن أي شاب لو عايز يعمل مشروع، الاتجاه بيكون للمحلات الإيجار ما يزيد التكلفة على الشاب إضافة إلى التشطيب».

هدير: من خلال المشروع يقدر الشاب ينقل مشروعه لأي مكان

قرر الزوجان التفكير خارج الصندوق، وساعدها في ذلك عمل زوجها في مجال الهندسة، لتأتي الفكرة بعمل مشروع سهل للتنقل سواء مطعم أو اي خدمات متنقلة، «من خلال فكرة المشروع يقدر الشاب لو واجه صعوبة للوقوف في مكان نقل مشروعه لمكان تاني»، حسب حديثها لـ«هُن».

لكل مشروع فكرته الخاصة به فلا يكرران فكرة أي تصميم ما ميز مشروعهما، «بنعمل لكل شاب مشروع جديد خاص بيه هو لوحده ومش بنكرر شغلنا، ولا بنعمل أشكال شكل بعض».

استخدمت «هدير» وزوجها وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعهما واسسا صفحة «سيارات الطعام والخدمات المتنقله -مصر food trucks egypt» ينشر عليها المشاريع التي تم تنفيذها، «بنساعد الشباب في اختيار افضل تصميم للمشروع بتاعه وافضل مساحة، وبنحاول نساعد في اختيار المكان اللي هيقف فيه وبنرشحله شركات تجهيز معدات المشروع بتاعه».

حلم تتمنى «هدير» تحقيقه أن تكون من أكبر سيدات أعمال العالم، رائدة من رائدات الصناعة والتنمية حتى توفر باب رزق لكل محتاج من خلال مشروعهما، فهو الحلم الذي تعمل من أجل الوصول له.